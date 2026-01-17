Genijalni Željko Musa briljira u 'Maksanovom korneru': Ima vatreno krštenje što se tiče podcasta

JEDAN JEDINI /

Željko Musa prvi put gostuje u podcastu i upravo u Net.hr-ovu "Maksanovom korneru" doživljava svoje podcast "vatreno krštenje“. Jedan od junaka posljednje medalje hrvatske rukometne reprezentacije s europskih prvenstava, srebra iz Švedske 2020. godine, otvoreno i bez zadrške govori o svemu – od najave nastupa Hrvatske na Europskom prvenstvu i prve utakmice protiv Gruzije, preko trenerskog posla i bogate karijere, pa sve do privatnog života. U razgovoru koji donosi i dozu iznenađenja, Musa otkriva i detalje o sebi koje dosad nije dijelio s javnošću. Vežite se, polijećemo...