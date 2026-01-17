'Hrvatska mora pobijediti milom ili silom. Poklopio sam odmah tog voditelja kad je to rekao o vama'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou, a uoči početka današnjeg rukometnog ludila, poznati slovenski trener Branko Tamše koji trenutno vodi Trimo Trebnje, gostuje u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", gdje nudi detaljnu i stručnu analizu hrvatske rukometne reprezentacije. Kao strateg koji je trenirao brojne hrvatske reprezentativce, Tamše s velikim optimizmom, ali i dozom opreza, procijenjuje izglede izabranika Dagura Sigurdssona na turniru koji Hrvatska otvara utakmicom protiv rukometne reprezentacije Gruzije.

Hrvatska, kao aktualni svjetski viceprvak, tradicionalno na velika natjecanja odlazi s najvišim ambicijama, a javnost ne očekuje ništa manje od polufinala i borbe za medalju. Prema Tamšeovim riječima, ždrijeb je ove godine bio naklonjen Hrvatskoj, otvorivši joj realan i dobar put prema završnici turnira.

Put do polufinala je otvoren, ali postoje zamke

"Hrvatska ima, ajmo reći, možda malo lakši put nego gornji dio ždrijeba. Ako će rasti kroz grupu, onda bi svakako mogla imati otvoren put prema polufinalu", istaknuo je Tamše, dodavši kako na papiru sve izgleda obećavajuće, no teren je jedino mjerilo.

Ipak, put do uspjeha posut je izazovima. Tamše je, prateći pripremne utakmice protiv Njemačke, uočio i neke slabosti.

"Ono što ste rekli, tranzicija u obranu bio je problem. I pogotovo bit će problem protiv tih najjačih reprezentacija", naglasio je slovenski stručnjak.

Problem spore tranzicije, smatra, stvar je mentalne pripreme i koncentracije.

"Ako se ja kao krilo prije utakmice odlučim da moje krilo koje čuvam neće zabiti gol iz kontre, ma nema šanse da ga zabije. To je sve priprema."

Dodatni izazov mogla bi predstavljati i činjenica da neki od ključnih igrača, poput vratara Kuzmanovića i Mandića, nemaju zapaženu minutažu u svojim klubovima. No, Tamše u tome vidi i priliku.

"Sigurno kad dođu svi ti igrači u reprezentaciju, dobiju još dodatni elan da pokažu da nisu za staro željezo, nego da mogu igrati na najvišoj razini. To krasi hrvatsku reprezentaciju i ja uopće ne brinem za puno tih igrača."

Ključ je u Cindriću i čvrstoj obrani

Kao ključnog čovjeka za organizaciju hrvatske igre, Tamše je izdvojio Luku Cindrića. Njegovo zdravlje i forma mogli bi biti presudni za konačni plasman.

"Luka Cindrić je dokazana svjetska marka, ali dosad je imao veliki peh u reprezentaciji. Nadam se da će ga ozljede zaobići. Jer, ako će on izdržati i biti na visokoj razini, onda će igra Hrvatske biti dobra i jaka", uvjeren je Tamše.

Temelj svakog uspjeha je obrana, a Hrvatska tu ima prepoznatljiv forte.

"Vjerujem da će reprezentaciji Hrvatske obrana 6-0 biti glavna snaga. Ali, na tom prvenstvu imaju i plan B i C, znači obranu 5-1 i 3-2-1, s kojima je Hrvatska dominirala Europom i svijetom", objasnio je, pohvalivši izbornika Sigurdssona na rotacijama i traženju najboljih rješenja u pripremnom razdoblju.

Prva postaja Gruzija

Hrvatska svoj put na Euru započinje u subotu utakmicom protiv Gruzije. Iako su prve utakmice na turnirima uvijek specifične i nose određeni pritisak, Tamše je bio vrlo direktan u svojoj procjeni.

"Nedavno sam sa svojim klubom igrao protiv reprezentacije Alžira, koja je prije par dana dobila Gruziju s dva razlike. Mogu reći, uz dužno poštovanje prema Gruzijcima, da Hrvatska to mora milom ili silom pobijediti", odlučno je poručio.

Nakon Gruzije slijede dvoboji s Nizozemskom, koja je oslabljena neigranjem dvojice važnih igrača, te "finale skupine" protiv domaćina Švedske. Upravo će taj susret, smatra Tamše, pokazati prave domete ove generacije hrvatske rukometne reprezentacije. Zanimljivo, otkrio je i anegdotu s jedne slovenske televizije.

"Voditelj je rekao da Hrvatska neće izaći iz grupe, ali sam ga ja odmah poklopio. Rekao sam da je to nemoguće. Ne zbog toga što sam radio u Hrvatskoj, nego zbog kvalitete koju posjeduje."

Za kraj, istaknuo je i veliku snagu Hrvatske izvan terena.

"U Švedskoj je puno Hrvata u dijaspori i vjerujem da će biti puno hrvatskih zastava, kao i uvijek. Uz Sjevernu Makedoniju, to je reprezentacija koja ima najveći vjetar u leđa od svojih navijača", zaključio je Branko Tamše, koji će, kako kaže, zdušno navijati za svoje bivše igrače i uspjeh hrvatske rukometne reprezentacije.

Čitav podcast s Brankom Tamšeom pogledajte u priloženom videu gore na vrhu članka.

