Gospođe u bojama i otkačene zastavice: Danska ima neku drugu navijačku kulturu

Foto: Bo Amstrup/afp/profimedia
1 /20
Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu donijelo šest novih utakmica. Na otvaranju smo jučer vidjeli puno drame, sjajnih poteza i odličnih susreta, a sve se praktički ponovilo i u petak. 

Rukometaši Danske s uvjerljivih su 36-24 pobijedili reprezentaciju Sjeverne Makedonije u Herningu, u svom prvom nastupu na Europskom prvenstvu kojem je njihova zemlja domaćin zajedno sa Švedskom i Norveškom.

Simon Pytlick je s devet pogodaka bio prvi strijelac momčadi svjetskih prvaka, a osam puta je mrežu zatresao Mathias Gidsel. Martin Serafimov je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac makedonske reprezentacije.

Jyske Bank Boxen arena u Herningu pokazala je još jdnom kako 'tamo gore' vlada neka drugačija navijačka kultura. Gospođe u bojama koje s 'otkačenim' zastavicama kao u nekoj kazališnoj dvorani plješću u ritmu trash muzike izbor je za one najhrabrije. 

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

16.1.2026.
22:50
Sportski.net
Bo Amstrup/afp/profimedia
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
