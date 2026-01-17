FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRIJEME JE ZA RUKOMET /

'Uhvatili' smo legendarnog Mirzu Džombu: Poslao je 'laganu i dijetnu' poruku Željku Musi

Mirza Džomba, Igor Vori i Marko Vargekurednik sporta RTL-a, spremni su za rukometnu groznicu. U 16.45 počinje emisija "Vrijeme je za rukomet" u kojoj će dečki analizirati, detektirati i komentirati na sebi svojstven način, duhovit, ali stručan, a uoči početka emisije Vrijeme je za rukomet uhvatili smo Mirzu na hodnicima RTL-a. 

Europsko prvenstvo u rukometu 2026 gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO. 

Počinje rukometno ludilo...

"Evo pomalo kreće ta euforija. Nadam se kao i ekipa, prva utakmica je malo lakše u prvenstvo i tako ćemo i mi ući malo lakše, ali nadamo se već od druge utakmice krenuti naša euforija i s optimizmom gledamo prema naprijed", kazao je Mirza Džomba. 

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstulni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr. 

O emisiji Vrijeme je za rukomet Mirza Džomba navodi:

"Ono što mi u ovoj sezoni možemo obećati su objektivnost, realno gledanje na tijek događaja i da ljudima koji nisu u rukometu približimo čim više naš lijepi sport".

Željko Musa je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner uoči utakmice kazao kako se pretvorio u domaćicu sad kad čeka novi trenerski angažman - "Kuham, perem, čistim i čekam nastup Hrvatske na Euru".

"Pozdrav Musi, neka skuha nešto dobro za danas, nešto lagano i dijetno i čeka utakmicu. I neka nas gleda". 

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od junaka srebra s Eura 2020: 'Kuham, perem, čistim i čekam nastup Hrvatske'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.1.2026.
15:56
Silvijo Maksan
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMirza DžombaHrvatskaGruzija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx