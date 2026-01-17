'Uhvatili' smo legendarnog Mirzu Džombu: Poslao je 'laganu i dijetnu' poruku Željku Musi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VRIJEME JE ZA RUKOMET /

Mirza Džomba, Igor Vori i Marko Vargek, urednik sporta RTL-a, spremni su za rukometnu groznicu. U 16.45 počinje emisija "Vrijeme je za rukomet" u kojoj će dečki analizirati, detektirati i komentirati na sebi svojstven način, duhovit, ali stručan, a uoči početka emisije Vrijeme je za rukomet uhvatili smo Mirzu na hodnicima RTL-a.

Europsko prvenstvo u rukometu 2026 gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Počinje rukometno ludilo...

"Evo pomalo kreće ta euforija. Nadam se kao i ekipa, prva utakmica je malo lakše u prvenstvo i tako ćemo i mi ući malo lakše, ali nadamo se već od druge utakmice krenuti naša euforija i s optimizmom gledamo prema naprijed", kazao je Mirza Džomba.

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstulni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

O emisiji Vrijeme je za rukomet Mirza Džomba navodi:

"Ono što mi u ovoj sezoni možemo obećati su objektivnost, realno gledanje na tijek događaja i da ljudima koji nisu u rukometu približimo čim više naš lijepi sport".

Željko Musa je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner uoči utakmice kazao kako se pretvorio u domaćicu sad kad čeka novi trenerski angažman - "Kuham, perem, čistim i čekam nastup Hrvatske na Euru".

"Pozdrav Musi, neka skuha nešto dobro za danas, nešto lagano i dijetno i čeka utakmicu. I neka nas gleda".

