FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI HRVATSKE UTAKMICE /

Ines Goda Forjan razgovara s čovjekom koji je nekad bacao naciju u trans

Ines Goda Forjan u RTL-u Danas razgovara s Vladom Šolom

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
17.1.2026.
16:43
Screenshot - Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ines Goda Forjan, sportska reporterka RTL-a, razgovara uoči prve utakmice hrvatskih rukometaša na Europskom prvenstvu sa Vladom Šolom, sukomentatorom Filipu Brkiću i na ovom prvenstvu, proslavljenim bivšim reprezentativnim rukometnim golman. 

Europsko prvenstvo u rukometu 2026 gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO. 

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr. 

"Ja ono što mogu očekivati da Hrvatska bude čvrsta, da bude disciplinirana i trkački raspoložena. Vjerujem da će Dagur, isto tako kao što je nešto uigravao i isprobavao u utakmicama protiv Njemačke, raditi to i na današnjoj utakmici jer definitivno, imamo prostora za to, s tim da je razlika između tih utakmica i ove u tome što mi danas moramo osvojiti bodove. Imamo prostora da još nešto uigramo. Tamo nismo igrali, tamo smo samo nešto trenirali, ali danas je ključno osvojiti bodove, a mislim da imamo prostora i da nešto uigramo. Danas bi trebali graditi i samopouzdanje", govori Vlado Šola i na pitanje Ines Gode Forjan navodi i sljedeće: 

"Gruzija je definitivno autsajder.međutim oni su dobri koliko im mi to dozvolimo. To je nešto što mi treneri znamo govoriti svojim igračima. Mi danas moramo utakmicu shvatiti maksimalno ozbiljn, pokazati svu svoju snagu, kreativnost i onda ne bi smjeli imati problema s Gruzijom". 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od junaka srebra s Eura 2020: 'Kuham, perem, čistim i čekam nastup Hrvatske'

Ines Goda ForjanVlado šolaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UOČI HRVATSKE UTAKMICE /
Ines Goda Forjan razgovara s čovjekom koji je nekad bacao naciju u trans