Ines Goda Forjan razgovara s čovjekom koji je nekad bacao naciju u trans

Ines Goda Forjan, sportska reporterka RTL-a, razgovara uoči prve utakmice hrvatskih rukometaša na Europskom prvenstvu sa Vladom Šolom, sukomentatorom Filipu Brkiću i na ovom prvenstvu, proslavljenim bivšim reprezentativnim rukometnim golman.

"Ja ono što mogu očekivati da Hrvatska bude čvrsta, da bude disciplinirana i trkački raspoložena. Vjerujem da će Dagur, isto tako kao što je nešto uigravao i isprobavao u utakmicama protiv Njemačke, raditi to i na današnjoj utakmici jer definitivno, imamo prostora za to, s tim da je razlika između tih utakmica i ove u tome što mi danas moramo osvojiti bodove. Imamo prostora da još nešto uigramo. Tamo nismo igrali, tamo smo samo nešto trenirali, ali danas je ključno osvojiti bodove, a mislim da imamo prostora i da nešto uigramo. Danas bi trebali graditi i samopouzdanje", govori Vlado Šola i na pitanje Ines Gode Forjan navodi i sljedeće:

"Gruzija je definitivno autsajder.međutim oni su dobri koliko im mi to dozvolimo. To je nešto što mi treneri znamo govoriti svojim igračima. Mi danas moramo utakmicu shvatiti maksimalno ozbiljn, pokazati svu svoju snagu, kreativnost i onda ne bi smjeli imati problema s Gruzijom".

