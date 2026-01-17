Vlado Šola i Filip se javljaju iz Malmöa: 'Ovaj igrač nam prijeti, ali poznajemo ga'

Hrvatska protiv Gruzije otvara Europsko prvenstvo u rukometu. Iz Malmöa su se u emisiju Vrijeme je za rukomet s komentatorske pozicije javili Filip Brkić i Vlado Šola.

"Gruzija je suparnik po mjeri za ono što nas čeka. Najslabija reprezentacija i raspored nam ide u prilog. Da se malo oslobodimo pritiska kojeg nosimo sa sobom kao viceprvaci", počeo je Brkić.

"Služi nam za bildanje samopouzdanja. Utakmice s Njemačkom bile su pravi ispit da vidimo što treba popraviti. Danas treba uzeti bodove, ali poslužit će da pripremimo za nastavka prvenstva", dodao je Šola.

"Gruzija je igrala korektno u grupi na prošlom euru. Pobijedili su BiH. U kvalifikacijama su dobili BiH i Grčku. Imaju zanimljive igrače. Najzanimljiviji je Zagrebov Tskhoverbadze. Jak šuter, nepredvidiv, pravi atleta, ali taktički nedorečen", kazao je Filip o gruzijskom šuteru.

"Rijetko u današnjem rukometu koji mogu puknuti i skočiti kao on. Fali mu taktički segment, ali u Ligi prvaka je sve bolji i boli, nadam se da danas neće pokazati sav repertoar i da će igrači koji igraju u Zagrebu znati na njega odgovoriti", rekao je Šola.