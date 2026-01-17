FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'Pitaj Vorija i Džombu' /

Novitet emisije 'Vrijeme je za rukomet' oduševljava: 'Gospođo, vi ste falili'

U RTL-ovom studiju atmosfera je od samog početka prvenstva bila naprosto zarazna. Margo Vargek, zajedno s rukometnim legendama Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, pripremio je gledateljima još jednu emisiju koja spaja stručnu analizu i opuštenu dinamiku, a retrospektiva prošlog prvenstva pokazuje da se publika može veseliti jednako zanimljivom sadržaju i ove sezone. Emisiju možete pratiti na RTL-u i platformi VOYO.

Mirjana Tončić je odmah postavila i duhovito pitanje: “Zašto Vori uvijek ljubi Džombu?”

Mirza se nasmijao i odgovorio: “Gospođo, vi ste falili, što nisam ja bio taj.' dok je Vori samo nadodao: 'Mi smo stvarno dugogodišnji prijatelji, suigrači i cimeri. Širimo pozitivnu energiju i samo ljubav.”

Branko Antolić nije mogao odoljeti, pa je upitao: “Dragi Igore i Mirza, ima li bolji trener od Line Červara?”

Vori je odgovorio: “Ako sam dobro shvatio, Lino Červar je i dalje naš najuspješniji trener. Možda ima drugih, ali Lino je ostavio dubok trag.” Džomba se nadovezao: “Slažem se s Igorom, najbolje stvari u našoj karijeri napravili smo upravo s njim.”

Na kraju, Zvonimir Osičan je postavio ozbiljnije pitanje: “Mirza i Igore, kako možemo unaprijediti obranu ove generacije da dostigne razinu najboljih generacija?” A kako su odgovorili na to pitanje, pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.1.2026.
17:58
Sportski.net
RtlMarko VargekMirza DžombaIgor VoriVoyoRtlRukomet 2026Europsko Rukometno PrvenstvoHrvatska Rukometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx