Novitet emisije 'Vrijeme je za rukomet' oduševljava: 'Gospođo, vi ste falili'

'Pitaj Vorija i Džombu' /

U RTL-ovom studiju atmosfera je od samog početka prvenstva bila naprosto zarazna. Margo Vargek, zajedno s rukometnim legendama Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, pripremio je gledateljima još jednu emisiju koja spaja stručnu analizu i opuštenu dinamiku, a retrospektiva prošlog prvenstva pokazuje da se publika može veseliti jednako zanimljivom sadržaju i ove sezone. Emisiju možete pratiti na RTL-u i platformi VOYO.

Mirjana Tončić je odmah postavila i duhovito pitanje: “Zašto Vori uvijek ljubi Džombu?”

Mirza se nasmijao i odgovorio: “Gospođo, vi ste falili, što nisam ja bio taj.' dok je Vori samo nadodao: 'Mi smo stvarno dugogodišnji prijatelji, suigrači i cimeri. Širimo pozitivnu energiju i samo ljubav.”

Branko Antolić nije mogao odoljeti, pa je upitao: “Dragi Igore i Mirza, ima li bolji trener od Line Červara?”

Vori je odgovorio: “Ako sam dobro shvatio, Lino Červar je i dalje naš najuspješniji trener. Možda ima drugih, ali Lino je ostavio dubok trag.” Džomba se nadovezao: “Slažem se s Igorom, najbolje stvari u našoj karijeri napravili smo upravo s njim.”

Na kraju, Zvonimir Osičan je postavio ozbiljnije pitanje: “Mirza i Igore, kako možemo unaprijediti obranu ove generacije da dostigne razinu najboljih generacija?” A kako su odgovorili na to pitanje, pogledajte u prilogu.