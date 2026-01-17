Umirovljeni Duvnjak satima vozio da podrži reprezentaciju: 'Nervozan sam i napet'

Hrvatska rukometna reprezentacija počinje svoj put na Europskom prvenstvu.

Izabranici Dagura Sigurdssona prvo igraju protiv Gruzije od 18 sati, a uoči utakmice u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' gostovao je 'dojučerašnji' kapetan Domagoj Duvnjak koji je još jutros krenuo automobilom iz Kiela i putovao 4-5 sati.

"Došao sam danas oko 14h, dobio sam slobodan vikend u klubu da podržim dečke, Bilo mi ih je jako drago vidjeti jer ih dugo nisam vidio, Nekako sam malo nervozan i napet, Nadam se da ćemo krenuti s prvom pobjedom."

"Predivan je osjećaj vidjeti navijače. Odmah se vrate slike s prošlog prvenstva. Imam osjećaj da ta euforija još uvijek traje. Predivan uspjeh, to što smo mi doživjeli u prvo mjesecu je nevjerojatno, prošli smo sve zajedno i na kraju nas je nagradilo medaljom."

Što priželjkujemo od ovog prvenstva?

"Želim prije svega da ostanu zdravi. EP je jako teško prvenstvo. Ovakve utakmice su teške, ali dečki znaju da se neće utakmica dobiti u 10 minuta. Teška je i grupa, neugodna, prije svega želimo drugi krug. Nadam se da će doći što više naših navijača. Lijepo je popunjena dvorana i sigurno im će podrška puno značiti."

