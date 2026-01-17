Salve smijeha u studiju, Duvnjak smislio novi nadimak pa poručio: 'Voyo radi dobro'

OSTAJE VJERAN /

Hrvatska rukometna reprezentacija počinje svoj put na Europskom prvenstvu. Izabranici Dagura Sigurdssona prvo igraju protiv Gruzije od 18 sati, a uoči utakmice u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' gostovao je 'dojučerašnji' kapetan Domagoj Duvnjak koji je još jutros krenuo automobilom iz Kiela i putovao 4-5 sati.

Otkrio je kako je nervozan i napet, a više o tome čitajte OVDJE. No, po završetku javljanja je pozdravio 'tri rio' u studiju 'Vrijeme je za rukomet' pa otkrio i kako 'Voyo radi dobro'.