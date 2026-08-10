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Otišao je velikan hrvatske jazz scene: Preminuo pijanist i skladatelj Neven Frangeš

Otišao je velikan hrvatske jazz scene: Preminuo pijanist i skladatelj Neven Frangeš
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Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Istaknuti jazz umjetnik i dugogodišnji pedagog napustio nas je u 76. godini života

10.8.2026.
18:43
Hot.hr
Davorin Visnjic/PIXSELL
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Hrvatska glazbena scena ostala je bez još jednog velikog imena. U Zagrebu je u 76. godini preminuo pijanist, skladatelj i pedagog Neven Frangeš, čovjek koji je desetljećima ostavljao dubok trag u domaćem jazzu, ali i širem kulturnom životu. Tijekom bogate karijere bio je na čelu važnih strukovnih udruga, uključujući Hrvatsku udrugu istaknutih glazbenika te Upravni odbor nagrade Porin.

Otišao je velikan hrvatske jazz scene: Preminuo pijanist i skladatelj Neven Frangeš
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Bogata karijera i pedagoški rad

Svoju glazbenu priču započeo je još kao dječak, a prekretnica je bio susret s Boškom Petrovićem, s kojim ga je vezalo dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Nakon diplome na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, Frangeš je redovito nastupao i snimao s vrhunskim domaćim i inozemnim jazzistima diljem Europe i SAD-a. Njegov rad nije bio vezan isključivo uz jazz, osim toga napisao je glazbu za više od stotinu kazališnih predstava, brojne filmove i TV drame, a više od tri desetljeća bio je nezaobilazan dio programa Dubrovačkih ljetnih igara.

Jednako je bio posvećen i prenošenju znanja novim generacijama. Godinama je predavao na Akademiji dramske umjetnosti, sudjelovao u pokretanju Scene Amadeo te kao umjetnički voditelj i pedagog nastavio voditi poznatu ljetnu jazz školu i festival u Grožnjanu. Za svoj raznovrsni doprinos kulturi nagrađen je brojnim priznanjima.

Neven FrangešJazzGlazba
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