Otišao je velikan hrvatske jazz scene: Preminuo pijanist i skladatelj Neven Frangeš

Hrvatska glazbena scena ostala je bez još jednog velikog imena. U Zagrebu je u 76. godini preminuo pijanist, skladatelj i pedagog Neven Frangeš, čovjek koji je desetljećima ostavljao dubok trag u domaćem jazzu, ali i širem kulturnom životu. Tijekom bogate karijere bio je na čelu važnih strukovnih udruga, uključujući Hrvatsku udrugu istaknutih glazbenika te Upravni odbor nagrade Porin.

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Bogata karijera i pedagoški rad

Svoju glazbenu priču započeo je još kao dječak, a prekretnica je bio susret s Boškom Petrovićem, s kojim ga je vezalo dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Nakon diplome na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, Frangeš je redovito nastupao i snimao s vrhunskim domaćim i inozemnim jazzistima diljem Europe i SAD-a. Njegov rad nije bio vezan isključivo uz jazz, osim toga napisao je glazbu za više od stotinu kazališnih predstava, brojne filmove i TV drame, a više od tri desetljeća bio je nezaobilazan dio programa Dubrovačkih ljetnih igara.

Jednako je bio posvećen i prenošenju znanja novim generacijama. Godinama je predavao na Akademiji dramske umjetnosti, sudjelovao u pokretanju Scene Amadeo te kao umjetnički voditelj i pedagog nastavio voditi poznatu ljetnu jazz školu i festival u Grožnjanu. Za svoj raznovrsni doprinos kulturi nagrađen je brojnim priznanjima.