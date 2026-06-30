Rijeka se oprostila od dvojice bitnih igrača: Jedan ide u Dinamo, a drugi u Hajduk?

Rijeka se nakon sezone u kojoj je završila na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice i stigla do finala Kupa okrenula novoj sezoni.

U klub se vratio Matjaž Kek, a Damir Mišković i Darko Raić-Sudar krenuli su mu slagati momčad za iduću sezonu. Bosanskohercegovački veznjak Amer Gojak potpisao je novi ugovor, kako javlja Novi list, u klub su stigli Ivan Čubelić, Jakov Puljić i Marko Aščić. Osim njih radi se i na dolasku vratara te još nekoliko igrača.

Što se tiče odlazaka, kapetan Martin Zlomislić potpisao je za Qarabag, a iz kluba s Rujevice potvrdili su kako će momčad napustiti i dva stožerna igrača - Stjepan Radeljić i Dejan Petrović.

Radeljić, 201 centimetar visoki stoper, ostat će u HNL-u te pojačati Dinamo, dok bi Dejan Petrović mogao otići u redove rivala iz "Jadranskog derbija". Naime, za slovenskog veznjaka zainteresiran je Hajduk, iako ima konkurenciju u Mariboru i malezijskom Johoru, piše Germanijak.

Tu je i vrlo vjerojatan odlazak Tonija Fruka, spominje se Paris FC, pa je za vjerovati kako će ovo biti veoma uzbudljivo ljeto na Kvarneru.