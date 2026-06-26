Rijeka se oprostila od osobe koja je obilježila jednu eru

Nogometaši Rijeke oprostili su se od svoje dugogodišnje klupske liječnice Nataše Bakarčić emotivnom objavom na društvenim mrežama, izražavajući duboku zahvalnost i poštovanje prema njezinu radu i ljudskosti.

U poruci su istaknuli kako je Bakarčić svojim dugogodišnjim predanim radom ostavila snažan trag u klubu, ne samo kao stručnjakinja, nego i kao osoba koja je unosila smirenost, toplinu i sigurnost u svakodnevni rad momčadi.

Naveli su da je bila mnogo više od liječnice, oslonac igračima i važan dio sportskog kolektiva, posebno u trenucima kada je zdravlje nogometaša bilo na prvom mjestu.

"Naša doktorica nije tražila pažnju, ali je ostavila neizbrisiv trag i u svojoj posljednjoj, najtežoj životnoj borbi pokazala iznimnu hrabrost i dostojanstvo. Borila se tiho, ali snažno, okružena ljubavlju najbližih", stoji u oproštajnoj poruci.

Iz Rijeke su dodali kako će je pamtiti s velikim poštovanjem i zahvalnošću, naglasivši da ostaje dio klupske povijesti i njihove sportske obitelji.

Klub je na kraju izrazio iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su je poznavali.