Drami je napokon kraj: Livaja posustao, odraditi će 'kaznu'

Proteklih se dana odvijala velika drama na Poljudu. Još tijekom slovenskih priprema kapetan 'Bilih' Marko Livaja prekršio je disciplinski pravilnik, a nakon što je odbio odraditi trkački trening, kao kaznu je prognan natrag u Split.

Uslijedili su dani drame u kojima je bilo govora o Livajinu odlasku iz Hajduka, osobito nakon što se u subotu odbio ispričati i odraditi zadanu kaznu. No, naposljetku se sve riješilo mirnim putem, kako je javio sam Hajduk, čiju službenu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja.

Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina."