FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONAČNO /

Drami je napokon kraj: Livaja posustao, odraditi će 'kaznu'

Drami je napokon kraj: Livaja posustao, odraditi će 'kaznu'
×
Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Naposljetku se sve riješilo mirnim putem i Livaja se vraća treninzima uoči Žiline

5.7.2026.
14:21
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Proteklih se dana odvijala velika drama na Poljudu. Još tijekom slovenskih priprema kapetan 'Bilih' Marko Livaja prekršio je disciplinski pravilnik, a nakon što je odbio odraditi trkački trening, kao kaznu je prognan natrag u Split.

Uslijedili su dani drame u kojima je bilo govora o Livajinu odlasku iz Hajduka, osobito nakon što se u subotu odbio ispričati i odraditi zadanu kaznu. No, naposljetku se sve riješilo mirnim putem, kako je javio sam Hajduk, čiju službenu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja.

Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina."

Marko LivajaHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike