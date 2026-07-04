Hajduk: 'Marko Livaja se odbio ispričati stručnom stožeru'

Marko Livaja se nije pojavio na subotnjem treningu s prvom momčadi Hajduka. U subotu popodne o svemu se se oglasili iz kluba.

"Marko Livaja danas se sastao sa sportskim direktorom, ali nije trenirao s momčadi, budući da je odbio ispričati se stručnom stožeru, a nije pristao ni odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu.

Zato je današnji trening odradio individualno u teretani. Za sutra je zakazan sastanak između Marka Livaje, trenera Garcije i Roberta Grafa, sa svrhom pronalaska najboljeg i konačnog rješenja, kako za klub tako i za igrača", priopćili su za 24sata iz Hajduka.

Drama uoči pretkola Europske lige

Hajdukov kapetan trebao se naći na popisu igrača za utakmicu prvog pretkola Europske ligu sa Žilinom, pisali su mediji posljednjih dana. Ta se utakmica igra 9. srpnja u 20 sati.

Hoće li urugvajski stručnjak Gonzalo Garcia koristiti Livaju tek treba vidjeti, no izgleda da će u Hajduku još jednom pokušati popraviti odnos između trenera i legendarnog igrača, koji od samog početka funkcionira po modelu "toplo-hladno".

Podsjetimo, Livaja je na "hlađenje" otišao nakon što je na pripremama prekršio disciplinski pravilnik kluba. Tada je igrač potjeran s priprema u Sloveniji, a sada će se, izgleda, vratiti u momčad.

Ističemo kako je Hajduk pobijedio u sve tri pripremne utakmice, i to protiv doprvaka Ukrajine i Sjeverne Makedonije te prvaka Slovenije.