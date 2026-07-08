Gonzalo Garcia najavio Žilinu i odgovrio na pitanje o Livaji koje je sve zanimalo

Hajduk u prvom pretkolu Europske lige igra protiv Žiline, a prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 20 sati na Poljudu.

Utakmicu je na press konferenciji dan prije samog susreta najavio i trener Hajduka Gonzalo Garcia. Naravno, prvo pitanje bilo je vezano za koga drugoga nego Marka Livaju.

"Marko je opet s momčadi. Sve ostalo je rekao klub. O tome tko će igrati ili neće nikad unaprijed ne govorim", rekao je Garcia na početku te odgovorio kakav Hajduk se očekuje.

"Dobili smo nekoliko novih igrača, nekoliko ih je otišlo. Još smo "u radovima". Vrlo dobro smo trenirali, jače nego na prošlim pripremama. Imamo energiju, osjećamo se dobro", rekao je Garcia.

Je li trener Garcia odobrio sva pojačanja?

"Uvijek komuniciramo u mogućnostima koje imamo. Radimo zajedno".

Hoće li Hajduk biti prvak?

"Borit ćemo se. Moramo izgraditi jaku momčad i pravi mentalitet", odgovorio je Garcia koji je potom najavio slovačkog suparnika, Žilinu.

"Imaju mlade i talentirane igrače, još će rasti. Bit će izazovno, ali spremni smo na to. Igrat će se 180 minuta. Važno je da smo kompetitivni i da se sve odvija u smjeru u kojem mi želimo. Naravno da želimo pobijediti na Poljud", rekao je Garcia uoči utakmice s protivnikom kojeg Hajduk ne pamti po dobrome.

"Svaki dan je opasan ovdje. Ali ako strahujete svaki dan onda vam je život katastrofa, a moj život je lijep", rekao je Urugvajac.

Hoće li Hajduk igrati s više intenziteta?

"Manjak toga je bila naša mana u prošloj sezoni. Ako svi ne rade svoj posao, onda je puno teže. Sada imamo neke nove igrače. Del Moral još nije spreman. Imamo Pajazitija, Pukštasa, Bruttija, Dalissona... Novi igraču su donijeli novu energiju i to je jako važno", rekao je Garcia.

Više nema Šarlije i Krovinovića.

"Zvone mi je bio jako važan. Krovinović je igrao puno, bio je važan. Ali moramo ih zamijeniti. Moramo se osvježiti i donijeti novu energiju ako želimo biti bolji jer inače ćemo ostati s istim limitima", rekao je Garcia, a na kraju se dotaknuo i Dalića.

"Uvijek je dobro pripremao momčad. Hrvatska je zadnjih godina jedna od najtrofejnijih reprezentacija. Odličan je primjer kako treba raditi. Dobar je čovjek, vrlo skroman i normalan i imam veliko poštovanje za njega", zaključio je trener Hajduka.