Splićani krenuli po neobičnog Finca: Obožava Rooneyja, a njegova tetovaža priča posebnu priču

Hajduk se uključio u borbu za potpis finskog krilnog napadača Topija Keskinenena, nogometaša škotskog Aberdeena koji je posljednjih mjeseci privukao pažnju brojnih klubova.

Prema pisanju britanskog Daily Recorda, splitski klub kontaktirao je predstavnike 22-godišnjeg Finca kako bi iskazao interes za njegov dolazak. Hajduk tako ulazi u konkurenciju s nekoliko klubova koji već neko vrijeme prate Keskinenove nastupe.

Najkonkretniji interes dosad je pokazao mađarski Debrecen, koji je već slao nekoliko ponuda, ali su sve bile odbijene. U utrci se nalazi i danski Odense, klub koji je za finskog reprezentativca pokazivao interes još prošle godine.

Aberdeen je Keskinenena doveo iz finskog HJK Helsinkija za oko 850 tisuća funti, pa je jasno kako bi svaka nova ponuda trebala biti veća od tog iznosa kako bi škotski klub uopće razmatrao prodaju.

Keskinen je u Aberdeen stigao kao veliko pojačanje, a dosad je za škotsku momčad upisao 88 nastupa, uz učinak od devet pogodaka i osam asistencija.

Osim nogometnim kvalitetama, finski krilni igrač privukao je pažnju javnosti i zbog jedne od najneobičnijih tetovaža u svijetu nogometa. Na njegovoj ruci nalazi se motiv legendarnog engleskog napadača Waynea Rooneyja u dresu Manchester Uniteda s brojem 10, dok u isto vrijeme zabacuje ribarski štap prema jezeru.

Uz Rooneyja, tetovaža uključuje i planinski krajolik te motive iz popularnog animea Naruto. Keskinen ju je osmislio sam, a iza nje stoji kombinacija njegovih najvećih interesa iz djetinjstva, ljubavi prema Manchester Unitedu, Rooneyju i ribolovu.

"Ako već imam tetovaže, želim da nešto znače. Kao klinac sam navijao za Manchester United i Wayne Rooney mi je bio najdraži nogometaš. Također volim i pecanje", objasnio je Keskinen.

Finski nogometaš standardni je reprezentativac svoje zemlje. Za Finsku je odigrao 13 utakmica, ali još uvijek čeka svoj prvi pogodak u nacionalnom dresu.