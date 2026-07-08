Dinamo se priprema za napad na Ligu prvaka: 'Oršić se odlično uklopio, a Sergi radi profesionalno'

Dinamo večeras igra treću od četiri pripremne utakmice prije početka nove sezone, a danas im je na Maksimir stigao slovenski Koper. Utakmica je otvorena za članove i prijatelje kluba, a posebno će ih zanimati forma povratnika Mislava Oršića, koji će prvi put od povratka u Dinamo zaigrati na Maksimiru. S obzirom na to da će zadnja pripremna utakmica, protiv Čerkasija biti zatvorena za navijače, ovo je jedina prilika da gledaju uživo Kovačevićevu momčad prije početka natjecateljske sezone.

Jednu od posljednjih provjera Dinama uoči nove sezone na Maksimiru prati naš Boris Jovičić. Borise, burno ljeto u reprezentaciji ali mirno u Dinamu barem zasad, hoće li Dinamo u punom sastavu dočekati prvu utakmicu protiv švicarskog Thuna?

"Kako stvari stoje, ovdje je mirno, nema izlaznih transfera, bilo je dolaznih koji su osnažili problematične pozicije. Mario Kovačević je imao cijelu momčad na raspolaganju cijele pripreme i Dinamo u punom sastavu kreće u pretposljednju pripremnu utakmicu prije Thuna u Ligi prvaka. U Maksimiru se pojavilo nekoliko tisuća Dinamovih navijača koji usred ljeta žele vidjeti kako izgleda Dinamo nakon priprema."

Sandro Bloudek je razgovarao s Borisom ispod Juga.

Transfer Livakovića?

"Ja nisam nadležan za to pa ne znam, nemam te informacije, ali mi u stručnom stožeru svi želimo da Livaković ostane u Dinamu".

Kakve su bile pripreme?

"Imali smo odlične uvjete u Sloveniji, imali smo cijelu ekipu na okupu koju znamo od prošle sezone. Oršić se odlično uklopio, on poznaje Dinamo.

Piše se puno o transferu Domingueza?

"Mi u stožeru ne osjećamo promjenu u radu, Sergi sve radi normalno i dok se ne desi transfer on je igrač Dinama i potpuno je profesionalan".

Thun je ubrzo, kvalifikacije za Ligu prvaka.

"Spremni smo, ekipa ima samopouzdanja, radimo još na nekim stvarima. Ima još dva tjedan do te utakmice. Oni su prvaci Švicarske, znamo da će biti teška utakmica, ali vjerujemo u naš prolaz".

Ambicije za novu sezonu?

"U Dinamu su stalno ambicije najviše moguće. Svima je cilj osvojiti duplu krunu i mi smo to uspjeli. Isti su ciljevi i za ovu sezonu plus ulazak u Ligu prvaka", zaključio je Sandro Bloudek.