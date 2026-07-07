Poznato koliko bi Dinamo mogao zaraditi na sjajnom stoperu

Ono o čemu se već neko vrijeme govori uskoro bi trebalo postati službeno. Sergi Dominguez trebao bi napustiti Dinamo i preseliti u Serie A, točnije u rimski Lazio.

Kako javlja 24 sata, Dominguez bi u Laziju trebao zarađivati 1,4 milijuna eura godišnje, a Dinamo bi na ime transfera trebao zaraditi između 10 i 12 milijuna eura. Treba napomenuti i kako će dio te odštete pripasti Barceloni, koja je zadržala, ovisno o izvoru, između 15 i 30 posto od budućeg transfera (najčešće se spominje cifra od 20 posto).

Dominguez je u Dinamo stigao prošlog ljeta upravo iz Barcelone, gdje je najčešće igrao za drugu momčad. Od dolaska u Zagreb Dominguez je za Dinamo odigrao 41 utakmicu, a dobri nastupi osigurali su mu i poziv u španjolsku reprezentaciju do 21 godine.

Prema Transfermarktu, dvadesetjednogodišnji Španjolac vrijedi devet milijuna eura.