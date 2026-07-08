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Dinamo je završio prvi izlazni transfer, a stigla je nova ponuda za stopera

Dinamo je završio prvi izlazni transfer, a stigla je nova ponuda za stopera
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Još jedan igrač u izlogu je Alžirac Monsef Bakrar

8.7.2026.
20:38
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
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Dinamo je završio prvi izlazni transfer ovoga ljeta. Marko Soldo prodan je u češku Sigmu Olomouc.

Sportske novosti pišu kako će Dinamu pripasti dva milijuna eura, a mogući su i bonusi koji dostižu 800 tisuća eura. Soldo napušta Dinamo nakon jedne povratničke sezone stigavši iz Osijeka prošloga ljeta. Nastupio je prošle sezone 33 puta za Dinamo, uglavnom ulazeći s klupe, a zabio je tri gola i još jednom asistirao.

To sigurno neće biti i jedini odlazak s Maksimira. Vratar Nikola Čavlina će na još jednu posudbu, a navodno će to biti u poljsku Wieczysti iz Krakova. Puno se pisalo i o Sergiju Dominguezu i njegovom transferu u Lazio za 10-12 milijuna eura, a navodno je stigla još jedna ponuda.

SN piše da je stigla najveća ponuda do sada i to iz Bundeslige, a navodno će tražena cijena biti i veća od 12 milijuna eura. Još jedan igrač u izlogu je Alžirac Monsef Bakrar, a Dinamo je navodno odbio ponudu od tri milijuna eura te traži više od toga.

DinamoMarko SoldoSergi DomínguezMonsef BakrarNikola čavlina
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