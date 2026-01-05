Kreće doselekcija. Vraćaju se dva 'zaboravljena igrača', a blizu odlaska je miljenik navijača

Danas će se u Maksimirskoj 128, nakon kratkog odmora tijekom praznika, ponovno okupiti "plava škvadra" i početi s pripremama za drugi dio sezone. Momci Marija Kovačevića polusezonu su završili na prvom mjestu HNL-a te sa sedam bodova u šest utakmica u Europskoj ligi, čime su jedino zbog gol-razlike izvan mjesta koje vodi u play-off.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veliki egzodus

Među okupljenima u Maksimiru neće se naći Monsef Bakrar ni Ismael Bennacer, koji su s Alžirom na Afričkom kupu nacija, ali ni Mateo Lisica, koji se još uvijek nije u potpunosti oporavio od mononukleoze. Među igračima koji bi mogli propustiti prozivku su i Dino Perić, koji je nakon još jedne ozljede prošle sezone u potpunosti ispao iz svih kombinacija, dok se još ne zna kakva je situacija s Ronaelom Pierre-Gabrielom. Pripreme, koje će se ipak održati u Sloveniji, a ne u Zagrebu, bi mogao propustiti i Moreno Živković, na kojeg u Maksimiru ne računaju, kao i Lovre Kulušić, koji se vratio s posudbe iz Slovenije, ali i ako pođe na pripreme gotovo da nema šanse ostati u klubu, budući da mu se traži nova posudba (najvjerojatnija opcija je Vukovar).

Vijest koja bi mogla rastužiti navijače jest da Dinamo radi na prodaji čak trojice veznjaka, iako nije nemoguće da iz kluba odu i četvorica. Naime, radi se o dva igrača koja nisu zadovoljila Luki Stojkoviću i Gonzalu Villaru, kao i dvojici rezervi koji u masi nisu dobili minutažu – Marku Soldi i Robertu Mudražiji. Odlazak Mudražije i Solde rastužio bi, ali ne i začudio, mnoge. Njih dvojca došli su prije Bobanova povratka u Dinamo, pa samim time nisu u planovima, dok bi odlazak Stojkovića definitivno izazvao buru. Veznjak (22) Dinama bio je inicijalni nasljednik Martina Baturine i novi "projekt kluba", ali je ove sezone gotovo potpuno ispao iz svih kombinacija. Nakon što je sezonu otvorio pogotkom protiv Osijeka, Stojković je igrao redovito da bi ispao iz momčadi nakon crvenog kartona protiv Gorice. Novi peh je usljedio nakon što ga je Kovačević počeo vraćati u momčad, budući da je i u drugoj ovosezonskoj utakmici protiv momčadi iz Turopolja Stojković zaradio crveni karton. Ne pomaže mu ni to što Dinamo često igra u formaciji 4-3-3, u kojoj mora igrati na neprirodnoj poziciji osmice ili krila, kao ni intervju Brune Petkovića u kojem je izjavio da Boban misli kako je Stojković "divlji" i "neškolovan" igrač. Kako navode Sportske novosti, sve to skupa moglo bi kulminirati odlaskom Stojkovića iz Dinama.

Blizu odlaska je i Villar. On je doveden kao veliko pojačanje, jedan od onih za koje je Boban dao ozbiljan novac (tri milijuna eura), i na početku je bio dio početne postave 'Plavih'. No, kako je vrijeme odmicalo, a Španjolac "više bio na podu nego na nogama", ispao je iz postave te bi sada Dinamo mogao pokušati vratiti dio uloženog.

Povratak ključnog igrača

Što se tiče lijepših vijesti i "novih lica", tu su u prvom redu Moris Valinčić, koji se napokon oporavio od ozljede, te Raul Torrente, kojega nema od derbija s Hajdukom u svibnju prošle godine. Španjolski stoper postupno bi se trebao vratiti u momčad i služiti kao rezerva Scottu McKenni na poziciji lijevog stopera, dok se na Valničićev povratak gleda kao kraj muka Dinama. Upravo je nakon ozljede bivšeg branića Istre krenula Dinamova kriza, a njegovu su poziciju krpali neiskusni Noa Mikić te Mateo Lisica koji inače igra na poziciji krila.

Među povratnicima su i dva zaboravljena imena - Juan Cordoba i Branko Pavić. Kako navodi Germanijak, kolumbijsko krilo trebalo bi se vratiti u Zagreb nakon što se posljednjih mjeseci u domovini oporavljao od ozljede, iako se u Maksimiru nadaju da će se možda već prije kraja priprema iseliti iz 'Plave svlačionice'. Branko Pavić, s druge strane, jedan je od onih koji su na dvojnoj registraciji, te bi nakon priprema s Dinamom trebao nastaviti igrati za Dubravu.

Od mladih su tu još "seniori" Cardoso Varela i Noa Mikić, ali i juniori poput Patrika Horvata, Svena Šunte, Anđela Šutala i Taija Žnuderla, navodi Germanijak. Tu je i Leon Jakirović, koji bi, iako su mediji pisali da odbija posudbu i želi transfer, ipak trebao nakon priprema otići na "kaljenje".

Što se tiče dolazaka, spominje se povratak Dominika Livakovića, koji je navodno blizu, te dolazak Paula Tabinasa iz Vukovara. Za kraj dodajemo i da postoji opcija da se Dinamo pojača u napadu, iako im je propala opcija s Marcelom Rayanom, koji je odlučio ostati u Japanu.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo