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VELIKI USPJEH /

Izbornik Oreščanin otkrio uzroke poraza u polufinalu U19 Eura

Izbornik Oreščanin otkrio uzroke poraza u polufinalu U19 Eura
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Foto: Cody Froggatt/imago sportfotodienst/Profimedia

'Za Španjolce moraš biti savršen u tajminzima, iskakanjima, govorimo o nekim fazama bez lopte'

8.7.2026.
21:05
Sportski.net
Cody Froggatt/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatska U19 reprezentacija izgubila je u polufinalu Europskog prvenstva 3-0 od Španjolske, najdominantnije momčadi turnira i glavnog favorita za naslov. Španjolska je bila dominantna u cijelom susretu i ostavila Hrvatsku bez i jedne izgledne prilike.

"Čestitke Španjolskoj na pobjedi, na vrlo dobroj igri i zasluženom prolasku u finale. Iza nas je jako dobar i uspješan turnir na koji smo ušli nakon 10 godina. Jako lijepe kvalifikacije i serije. Ušli smo s iščekivanjima, željeli smo biti ovdje, uspjeli smo prema scenariju koji je bio dosta filmski", rekao je nakon susreta Siniša Oreščanin za službene stranice HNS-a.

"Dojam je na prvu - nemaš što prigovoriti na boljoj igri Španjolske, ali u pripremi smo svašta pokušavali, adaptacija i slično, ali sigurno je jedan od uzroka bio i fitness. Pokušavali smo iz toga vući snage, no Španjolci su imali sve prednosti - dan više odmora i slično, neću tražiti izgovore.

Ali primijetio se taj dio u agresiji, izlasku, pritisku na loptu itd. Za Španjolce moraš biti savršen u tajminzima, iskakanjima, govorimo o nekim fazama bez lopte. Ali mislim da je glavni uzrok koji bi nam olakšao neki dio (nedostajao bi nam možda jedan trening, iako je pitanje bi li to nešto promijenilo) - definitivno s loptom nam je uz obranu glavno bilo dobro odraditi ofenzivne tranzicije gdje smo ih htjeli ipak malo razvući i umoriti, ali jednostavno su te svježe noge i naše loše odluke bile uzrok", rekao je izbornik pa dodao što znači ovaj veliki uspjeh.

"Veliko iskustvo - ovo je četvrta utakmica u praktički 10 dana. To je novo iskustvo koje nas čeka i na Svjetskom prvenstvu gdje igraš svaki treći dan. Postigli smo sve čemu smo se potajno nadali. Htjeli smo biti ovdje, pokazati ono što smo prikazivali prije kroz kvalifikacije, htjeli smo biti kompetitivni. Htjeli smo se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo i uspjeli smo to.

Ovo je bila jedna nagrada za sve nas. Veliko hvala igračima, dali su sve od sebe - to je jedna prekrasna grupa već odraslih ljudi i zaista sam jako zadovoljan svime. Hvala igračima i stručnom stožeru, direktorima, Savezu i predsjedniku, svima koji su stali iza ovoga. Ovo je jedan lijepi uspjeh za naš nogomet", zaključio je izbornik Oreščanin.

Hrvatska U 19 ReprezentacijaU19 Europsko PrvenstvoSiniša Oreščanin
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