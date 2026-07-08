Mladi hrvatski nogometaši kreću u boj za finale Eura protiv stroja za zabijanje golova
Prijenos utakmice polufinala U19 Eura između Španjolske i Hrvatske od 17:30 gledajte u prijenosu UŽIVO na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr
Hrvatska U19 reprezentacija danas u velškom Denbighu igra utakmicu generacije. U polufinalu Europskog prvenstva izabranike Siniše Oreščanina čeka Španjolska, najdominantnija momčad turnira i glavni favorit za naslov. Prijenos utakmice polufinala U19 Eura između Španjolske i Hrvatske od 17:30 gledajte u prijenosu UŽIVO na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.
Od ponora do borbe za medalje
Put do polufinala bio je dramatičan. Nakon poraza od Ukrajine (1-3) i remija s Italijom (0-0), prolaz je osiguran tek u zadnjem kolu. Pobjeda nad Srbijom od 3-0 pokazala je karakter. Tim uspjehom, uz polufinale, izborili su i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20 2027.
Nezaustavljiva Furija
Španjolska na prvenstvu djeluje nezaustavljivo. U skupini su ostvarili tri pobjede uz gol-razliku 14-0, a nisu primili pogodak u posljednjih devet utakmica. Izbornik Siniša Oreščanin svjestan je težine zadatka.
"Španjolska je pokazala najviše, ali nadamo se da ćemo prekinuti taj njihov pozitivan niz. Trebat će nam maksimalna izvedba i fokus, puno trčanja te vjera u vlastitu kvalitetu", istaknuo je Oreščanin uoči dvoboja.
Iako je Španjolska favorit, u jednoj utakmici je sve moguće, a Hrvatska je već pokazala da se zna nositi s pritiskom.