Mladi hrvatski nogometaši kreću u boj za finale Eura protiv stroja za zabijanje golova

Hrvatska U19 reprezentacija danas u velškom Denbighu igra utakmicu generacije. U polufinalu Europskog prvenstva izabranike Siniše Oreščanina čeka Španjolska, najdominantnija momčad turnira i glavni favorit za naslov. Prijenos utakmice polufinala U19 Eura između Španjolske i Hrvatske od 17:30 gledajte u prijenosu UŽIVO na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Polufinale U19 Europskog nogometnog prvenstva 0 Španjolska : 0 Hrvatska

Od ponora do borbe za medalje

Put do polufinala bio je dramatičan. Nakon poraza od Ukrajine (1-3) i remija s Italijom (0-0), prolaz je osiguran tek u zadnjem kolu. Pobjeda nad Srbijom od 3-0 pokazala je karakter. Tim uspjehom, uz polufinale, izborili su i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20 2027.

Nezaustavljiva Furija

Španjolska na prvenstvu djeluje nezaustavljivo. U skupini su ostvarili tri pobjede uz gol-razliku 14-0, a nisu primili pogodak u posljednjih devet utakmica. Izbornik Siniša Oreščanin svjestan je težine zadatka.

"Španjolska je pokazala najviše, ali nadamo se da ćemo prekinuti taj njihov pozitivan niz. Trebat će nam maksimalna izvedba i fokus, puno trčanja te vjera u vlastitu kvalitetu", istaknuo je Oreščanin uoči dvoboja.

Iako je Španjolska favorit, u jednoj utakmici je sve moguće, a Hrvatska je već pokazala da se zna nositi s pritiskom.