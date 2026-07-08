Hrvatska U19 igra polufinale Eura protiv paklene reprezentacije: 'Neka samo uživaju'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina starosti ostvarila je fantastičan uspjeh plasmanom u polufinale Europskog prvenstva u Walesu. Nakon dramatičnog raspleta u skupini, izabranici Siniše Oreščanina zaslužili su borbu za finale, čime su osigurali i plasman na Svjetsko prvenstvo U-20. Na putu im stoji najteži suparnik. Moćna Španjolska, koja na turniru ne zna za poraz i koja je skupinu prošla suvereno, s maksimalnih 9 osvojenih bodova uz nevjerojatnu 14-0 gol razliku.

Polufinale Europskog nogometnog prvenstva za igrače do 19 godina starosti između Hrvatske i Španjolske u prijenosu UŽIVO možete gledati od 17:30 samo na platformi Voyo.

Put do polufinala bio je filmski

Hrvatska je polufinale Eura izborila na dramatičan, filmski način. Mladi Vatreni su uoči zadnjeg kola bili u teškoj situaciji. Nakon poraza od Ukrajine (1-3) i remija s Italijom (0-0), trebala im je pobjeda protiv Srbije i pomoć Ukrajinaca. Svoj dio posla odradili su besprijekorno, odigravši najbolju utakmicu na prvenstvu. Mrežu Srbije načeo je Barcelonin mladi nogometaš Lovro Chelfi u devetoj minuti, a pobjedu su potvrdili Dino Godec u 70. i Patrice Čović iz jedanaesterca u 87. minuti za konačnih 3-0. Tada je uslijedilo napeto iščekivanje vijesti. Srećom, Ukrajina je svladala Italiju 1-0. Hrvatska je tako završila s četiri boda, identično kao i Italija, ali je prošla dalje zbog više postignutih pogodaka (4-3 naspram talijanskih 2-1).

Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

'Furija' je europska sila bez milosti

Dok je Hrvatska prolaz tražila kroz iglene uši, Španjolska je, kao što smo to naveli u uvodu, demonstrirala moć. Redom su padal, pazite sad ove rezultate, domaćin Wales sa 7-0, Danska 3-0 i Njemačka 4-0.

Podatak koji je istaknuo i hrvatski izbornik zvuči gotovo nestvarno: Španjolci su nanizali čak devet službenih utakmica bez primljenoga gola. Riječ je o najtrofejnijoj naciji u povijesti ovog natjecanja, momčadi koja je, prema riječima izbornika Siniše Oreščanina, "klasičan primjer njihove metodologije s jako izraženom napadačkom filozofijom". Sastavljeni od igrača s ozbiljnom minutažom u La Ligi, s pravom nose status apsolutnog favorita za osvajanje naslova.

'Nizovi postoje da bi se prekinuli'

Unatoč snazi suparnika, u hrvatskom taboru vlada optimizam. Izbornik Siniša Oreščanin svjestan je težine izazova, ali ga dočekuje s vjerom u svoje igrače.

"Sretni smo i jako pozitivni što smo u polufinalu. Španjolska je sigurno pokazala najviše na ovome turniru, ali svaki pozitivan niz postoji da bi se prekinuo", jasna je poruka hrvatskog stratega. Naglašava kako će za pothvat biti potrebna savršena utakmica.

Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

"Trebat će nam fokus, maksimalna izvedba s loptom i bez nje, te puno trčanja. Ovo što smo postigli, nadam se da će nam biti gorivo da damo sve od sebe. To ćemo morati napraviti pa ćemo vidjeti što će to značiti", zaključio je izbornik.

Pozitivan naboj nakon pobjede nad Srbijom i dramatičnog prolaska trebao bi biti vjetar u leđa generaciji koja je pokazala karakter i kvalitetu kada je bilo najvažnije.

Ferdo Milin: 'Španjolci imaju svoj stil'

Ferdo Milin, bivši U19 izbornik Hrvatske u periodu od 29. prosinca 2014. do 15. lipnja 2017, u razgovoru za portal Net.hr je naveo:

"To što su napravili dečki na Euru u Walesu veliki je uspjeh za hrvatski nogomet i mi dalje nastavljamo putem razvoja mladih igrača, gdje HNS jako dobro radi zadnjih godina i priprema igrače za prvu momčad. A to je najbitnija stavka po meni u tim uzrastima, govorim o U17 i U19. Nije to niti malo lagan posao. Što se tiče polufinala, to je uvijek zanimljiva utakmica. Španjolci imaju svoj stil. Znamo kakav je to stil, kako oni igraju, ali ponavljam - meni kao roditelju i treneru, oni su za mene napraviloi veliki uspjeh. To treba čestitati i vrednovati. E sad, hoće li dobiti Španjolsku, neće dobiti Španjolsku, to je manje bitno. Neka momci uživaju. To je samo 90 minuta u njihovim životima, a oni su tim polufinalom napravili veliki iskorak i za njihove pojedinačne karijere. Neka samo uživaju".

Daniel Šarić: 'Španjolska gol razlika 14-0 sugerira žestoki nalet'

Daniel Šarić, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i bivši pomoćnik Dragana Skočića u U21 Hrvatskoj, u najavi utakmice kazao nam je sljedeće:

"Španjolska je, pogotovo u mlađim dobnim kategorijama, uvijek jaka. Sigurno imaju fantastičnu generaciju, a gol razlika od 14-0 sugerira da su u žestokom naletu. Ali, ako smo i mi prošli grupu, sigurno da imamo kvalitetu. Mislim da je u ovom trenutku ogroman rezultat već napravljen. Treba jednostavno dati maksimum, sve od sebe, pa što bude. U jednoj je utakmici uvijek sve moguće".

Dražen Besek: 'U-19 reprezentacija osjetljivija je na oscilacije'

Dražen Besek, aktualni trener niželigaša NK Varteks, također bivši profesionalni nogometaš, u razgovoru za portal Net.hr navodi:

"Lijepo je, lijepo je vidjeti da uz ovu vrstu imamo i potencijal koji može donijeti puno veselja i puno radosti. U uzrastu koji se školuje da bi jednog dana zastupali Hrvatsku na najvišem nivou. No,,oramo shvatiti da je to još uvijek onaj prelazak iz juniorske u seniorski nogomet. Ta U-19 reprezentacija je možda osjetljivija na oscilacije, jer tu teško možemo reći da oni mogu se ponašati stabilno u svakoj utakmici".

Veliko polufinale igra se u srijedu, 8. srpnja, od 17.30 sati po hrvatskom vremenu na stadionu Central Park u velškom Denbighu. Pobjednik ide u finale na boljega iz ogleda Ukrajine i Njemačke, a za Oreščaninove momke ovo je veliki ispit generacije i prilika za ispisivanje jedne od najljepših stranica povijesti hrvatskog nogometa.