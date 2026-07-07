Oreščanin: 'Imamo dvije, tri varijante. Nadam se da će nam ovo biti gorivo'

Izbornik hrvatske nogometne U19 reprezentacije Siniša Oreščanin najavio je dvoboj sa Španjolskom u polufinalu europskog prvenstva.

Utakmica Hrvatske i Španjolske igra se u srijedu s početkom u 17.30, a prijenos je na platformi Voyo.

“Sretni smo, jako smo pozitivni što smo u polufinalu. Jučer smo se malo, nadam se, uspjeli oporaviti svi zajedno, od impresija, doživljaja i emocija. Već popodne je krenula priprema. Španjolska je reprezentacija koja je sigurno pokazala najviše na ovome turniru. Imaju niz od ove tri pobjede u grupi. Devet utakmica su bez primljenog gola, tako da su u pozitivnom nizu, ali mi se nadamo prekinuti taj pozitivan niz", prenosi izjavu Siniše Oreščanina službena stranica HNS-a.

Osvrnuo se izbornik potom na Španjolsku:

"Stvarno su ekipa koja je klasičan primjer njihove metodologije s jako izraženom napadačkom filozofijom i puno je tu igrača s iskustvom iz La Lige s dobrom minutažom. Jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tome. Danas imamo sastanke i trening i nakon toga evaluacija. Imamo dvije, tri varijante. Trebat će nam maksimalna izvedba i fokus, u izvedbi s loptom i bez lopte te puno trčanja. Ovo što smo postigli, nadam se da će nam biti gorivo za sutra da damo sve od sebe".

O dvoboju sa Španjolcima govorio je i napadač Lovro Chelfi:

"Španjolci su kvalitetna ekipa, ali ako budemo imali dobar plan i budemo igrali zajedno kao ekipa, imamo velike šanse, onda nas ne treba biti strah nikoga. Mislim da je bitno to što jako dugo svi igramo zajedno, dobro znamo tuđe kvalitete, kako netko razmišlja. Kao ekipa smo jako dobri prijatelji i to je ključ za dobru ekipu i tako ostvarujemo dobre rezultate."

Reprezentativac Patrice Čović dao je sljedeću izjavu:

"Španjolska je tradicionalno vrlo jaka reprezentacija u mlađim kategorijama, ali ovo je polufinale i sigurno ni oni ne smiju podcijeniti nas. Mi vjerujemo u sebe, u kvalitetu naše momčadi i svakog igrača pojedinačno. Već smo mnogo puta dokazali što možemo napraviti na terenu. U ovakvim utakmicama sve je moguće i dat ćemo sve od sebe kako bismo izborili plasman u finale."