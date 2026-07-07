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Mladi Vatreni hvataju finale Eura protiv Španjolske: Evo kada i gdje gledati

Mladi Vatreni hvataju finale Eura protiv Španjolske: Evo kada i gdje gledati
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Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Pobjedom protiv Srbije ujedno su ostvarili i primarni cilj – izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine odigrati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

7.7.2026.
15:11
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
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Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina, predvođena izbornikom Sinišom Oreščaninom, ostvarila je veliku pobjedu protiv Srbije rezultatom 3:0 te u dramatičnom raspletu u skupini B izborila plasman u polufinale Europskog prvenstva u Walesu!

Unatoč pobjedi, naši su reprezentativci trebali pričekati da utakmica Ukrajine i Italije (1:0) završi, a kada je sudac svirao kraj i potvrdio poraz Talijana, slavlje je krenulo.

Sljedeća reprezentacija na hrvatskom putu prema finalu je Španjolska, s kojom će mladi Vatreni odmjeriti snage u srijedu, 8. srpnja, s početkom u 17:30, a izravan prijenos utakmice gledajte na platformi Voyo!

Hrvatska je među četiri najbolje europske reprezentacije stigla nakon neviđene drame u posljednjem, 3. kolu grupne faze. Mladim Vatrenima trebala je uvjerljiva pobjeda protiv Srbije, ali i poraz Italije od Ukrajine. Željeni scenarij se obistinio te su naši reprezentativci ostvarili veliki uspjeh i našli se u borbi za najviši plasman. Ujedno su ostvarili i primarni cilj – izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine odigrati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

Ne propustite povijesni nastup mlade hrvatske reprezentacije u borbi za finale protiv Španjolske sutra (8. srpnja) od 17:30 na platformi Voyo! Podržimo mlade Vatrene na putu prema europskom tronu!

Uefa U-19 2026 EuroHrvatska Nogometna Reprezentacija U19
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