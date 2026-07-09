Hajduk kreće u europsku avanturu! Ovu osvetu čekaju 17 godina

1. pretkolo Europske lige 0 Hajduk : 0 Žilina

Uživo

- Utakmica počinje u 20 sati. Glavni sudac je Kyriakos Athanasiou s Cipra.

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Hrvatski klubovi počinju sezonu 2026./27., a prvi će u nju ući Hajduk. Splitsku momčad u prvom pretkolu Europske lige očekuje slovačka Žilina.

Utakmica počinje u 20 sati na Poljudu, a bit će to pravi test za Gonzala Garciju i njegovu momčad. Garcia je već više od godinu dana u klubu, odradio je cijelu sezonu i dobio drugu te sada više nema prava na pogreške. Žilina je momčad po mjeri za početak europskog puta, a usput je i prilika za rješavanje duhova prošlosti.

Naime, 6. kolovoza 2009. godine, Ivan Lietava postao je ime koje se na Poljudu izgovara s grčem. Njegov pogodak u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige šokirao je Split i izbacio Hajduk. Isti protivnik je dopao Hajduk i sada, 17 godina kasnije.

Najviše pozornosti privlači status kapetana. Marko Livaja, nakon disciplinske krize zbog koje je propustio dio priprema, utakmicu protiv Žiline započet će, vrlo vjerojatno, na klupi za pričuve.

"Dobili smo nekoliko novih igrača, nekoliko ih je otišlo. Još smo "u radovima". Vrlo dobro smo trenirali, jače nego na prošlim pripremama. Imamo energiju, osjećamo se dobro", rekao je Garcia uoči ove utakmice.