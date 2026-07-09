FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNO, BIJELI /

Hajduk kreće u europsku avanturu! Ovu osvetu čekaju 17 godina

Hajduk kreće u europsku avanturu! Ovu osvetu čekaju 17 godina
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

9.7.2026.
16:03
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo
1. pretkolo Europske lige
09.07.2026.
20:00
0
Hajduk
 
:
0
Žilina
 

Uživo

- Utakmica počinje u 20 sati. Glavni sudac je Kyriakos Athanasiou s Cipra.

Najava

Hrvatski klubovi počinju sezonu 2026./27., a prvi će u nju ući Hajduk. Splitsku momčad u prvom pretkolu Europske lige očekuje slovačka Žilina.

Utakmica počinje u 20 sati na Poljudu, a bit će to pravi test za Gonzala Garciju i njegovu momčad. Garcia je već više od godinu dana u klubu, odradio je cijelu sezonu i dobio drugu te sada više nema prava na pogreške. Žilina je momčad po mjeri za početak europskog puta, a usput je i prilika za rješavanje duhova prošlosti.

Naime, 6. kolovoza 2009. godine, Ivan Lietava postao je ime koje se na Poljudu izgovara s grčem. Njegov pogodak u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige šokirao je Split i izbacio Hajduk. Isti protivnik je dopao Hajduk i sada, 17 godina kasnije. 

Najviše pozornosti privlači status kapetana. Marko Livaja, nakon disciplinske krize zbog koje je propustio dio priprema, utakmicu protiv Žiline započet će, vrlo vjerojatno, na klupi za pričuve. 

"Dobili smo nekoliko novih igrača, nekoliko ih je otišlo. Još smo "u radovima". Vrlo dobro smo trenirali, jače nego na prošlim pripremama. Imamo energiju, osjećamo se dobro", rekao je Garcia uoči ove utakmice.

HajdukEuropska LigažilinaPoljudUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike