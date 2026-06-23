Srušeni svi rekordi, Europa ide na 45 °C! U Francuskoj 40 mrtvih, uzbune od Italije do Britanije

Četrdeset ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine, kazao je premijer Sébastien Lecornu u utorak.

Europa se zagrijava više nego dvostruko od globalnog prosjeka, prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne vrućine čini sve vjerojatnijima.

Veliki dio Francuske pod upozorenjem je na ekstremne vrućine i očekuje se da će u utorak temperature kretati oko 40 stupnjeva Celzijevih, priopćio je Meteo France, s temperaturama do 43 °C koje se očekuju u nekim dijelovima zapadne Francuske.

Zemlja je upravo zabilježila najtoplije poslijepodne i noć od početka mjerenja 1947. godine. Pedesetčetiri departmana su pod crvenim upozorenjem, što su prognostičari opisali kao neviđeno.

Diljem Francuske ljudi skaču u kanale i rijeke kako bi se rashladili. Francuska ministrica sporta Marina Ferrari rekla je da razumije potrebu za bijegom od vrućine, ali je upozorila da treba izbjegavati kupanje na nedopuštenim ili opasnim područjima.

Privremeno ugašen nuklearni reaktor

Uoči hitnog sastanka o toplinskom valu, francuski premijer Sebastien Lecornu rekao je: "Tragična pojava kada su u pitanju utapanja, jer najnoviji podaci koji su nam upravo objavljeni pokazuju 40 smrtnih slučajeva od 18. lipnja, većinom mladih ljudi."

Toplinski val ne stvara probleme samo građanima, već i energetskoj infrastrukturi. U Francuskoj je privremeno ugašen reaktor u nuklearnoj elektrani blizu Toulousea jer se voda iz obližnje rijeke previše zagrijala za sigurno hlađenje sustava. Elektrana Golfech, koja koristi vodu rijeke Garonne, zabilježila je temperature iznad sigurnosnog praga od 28 stupnjeva, što je prisililo operatore na smanjenje rada. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi problemi mogli postati sve češći kako toplinski valovi postaju intenzivniji.

U Parizu su se putnici teško nosili s nesnosnim vrućinama nakon neprospavanih noći u stanovima koji nisu prilagođeni visokim temperaturama. Neki vlakovi su otkazani, uključujući i onaj između Pariza i Bruxellesa.

Poslovni čelnici rekli su da i gospodarstvo trpi. "Francuska radi sporim tempom. Tvrtke, koliko je to moguće, provode preporuke za zaštitu svojih zaposlenika", rekao je za BFM TV čelnik francuske skupine poslodavaca MEDEF Patrick Martin. Na nekoliko mjesta diljem Pariza trgovine su ostale bez električnih ventilatora zbog naglog porasta potražnje.

Na udaru Velika Britanija, Italija, Španjolska i Belgija

Toplinski val uzrokovan je vremenskim obrascem poznatim kao Omega blok, jer ima oblik grčkog slova, pri čemu se u središtu nalazi masa vrućeg zraka, a s obje strane hladniji zrak, zbog čega se toplina zadržava i temperature iz dana u dan postaju sve više.

Klimatske promjene pojačavaju toplinske valove i oluje, što podiže temperature i uzrokuje više oborina.

U Italiji je ministarstvo zdravstva izdalo najviši stupanj upozorenja za 15 gradova, a vlasti su ograničile pojedine radne aktivnosti. Kasnije u utorak očekuju se oluje iznad Alpa i Apenina s obilnim kišama, udarima vjetra i tučom.

Vrućina je također pogodila Veliku Britaniju, a meteorološki zavod predviđa temperature do 37 °C u južnoj Engleskoj u utorak - potencijalno novi lipanjski rekord - prije nego što dodatno porastu u srijedu i četvrtak.

Deseci škola najavili su ranije zatvaranje jer stare zgrade nisu prikladne za učionice s više od 30 djece.

Klimatska skloništa

Španjolska meteorološka agencija izdala je crvena upozorenja diljem zemlje, upozoravajući na opasne vrućine s temperaturama koje se očekuju do 44 °C. Upozorenja dolaze nakon već ekstremnog dana u ponedjeljak, uključujući vrhunac iznad 45 °C u Andujaru.

Noć nije donijela puno olakšanja, s oko 30 mjernih postaja koje su i dalje bilježile temperature iznad 25 stupnjeva Celzijevih u utorak rano ujutro.

Madrid je otvorio klimatska skloništa za ranjive skupine stanovništva, uključujući beskućnike. Skloništa bi "pružila klimatizirani prostor, nudila osnovnu hranu, omogućila posjetiteljima tuširanje i dala im priliku da se malo odmore", rekao je Juan Carlos Arellano iz madridskog Samur Sociala.

U Belgiji su visoke temperature prisilile osnovnu školu u Tervurenu, blizu Bruxellesa, da preseli svoje završne ispite u obližnju crkvu.

Prometne mreže širom Europe su pod pritiskom. Britanska tvrtka Network Rail upozorila je putnike da kasnije ovog tjedna putuju samo ako je potrebno jer se temperature približavaju 39 °C, a ograničenja brzine vjerojatno će poremetiti usluge.

U Londonu su noćne grmljavinske oluje - dio istog nestabilnog vremenskog obrasca - uzrokovale daljnje poremećaje, uključujući i u zračnoj luci Heathrow.