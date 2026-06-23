Meteorolog najavio pljuskove, grmljavinu i 'paklenu' vrućinu: 'Evo kada će biti 37 °C'

Nastavlja se vrućina i izražena sparina, ali u nešto nestabilnijoj atmosferi kako se sjevernije od nas premješta frontalni poremećaj prema istoku.

UTORAK

Ujutro će ponovno biti pretežno vedro. Opet će u ranojutarnjim satima biti neugodno toplo, vrlo toplo i sparno s temperaturom rijetko ispod 20, na moru niti ispod 25. Osobito duž jadranske obale uz umjerenu, na sjevernom dijelu ponegdje pojačanu buru, jer će puhati kao topli fen.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj opet nestabilnije, ali bit će manje razvoja oblaka nego danas. Ipak, mogući su kakvi izolirani kraći pljuskovi, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. I dalje sparno, vjetar slab, rijetko gdje umjeren sjeverni, a temperatura za nijansu niža, bit će oko 32 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu najizgledniji jači razvoj oblaka uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, moguće nakratko izraženije, osobito oko Podunavlja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Temperatura 31, 32 stupnja.

U Dalmaciji većinom sunčano i vrlo vruće, temperatura gotovo bez promjene, do 35 Celzija. Samo mala vjerojatnost postoji za lokalni pljusak u Splitskom i Makarskom zaleđu, kao i na krajnjem jugu, uglavnom u Konavlima. Bura će popustiti, na moru samo prolazno okrenuti na umjeren sjeverozapadni ili jugozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu nešto nestabilnije, ali se razvoj oblaka očekuje u riječkom zaleđu i unutrašnjosti Istre, gdje valja očekivati i pokoji grmljavinski pljusak, moguće i koji izraženiji. Temperatura između 32 i 34, tek malo niže u gorju.

IDUĆIH DANA

Idućih dana na kopnu sve stabilnije i sunčanije. Samo će za nijansu sparina popustiti, pa će se noću možda malo lakše spavati, ali dnevna temperatura od četvrtka uz obilje sunca raste, osobito za vikend, kada će se ići i do neugodnih 37 Celzija. Bit će to i u unutrašnjosti toplinski val, koji se samo nastavlja na Jadranu.

Sunčano, redaju se vrlo vrući dani nakon vrlo toplih noći. Ujutro slaba bura, a danju maestral koji će jedva donositi kakvo takvo olakšanje s mora.