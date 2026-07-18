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SUĐENI SUSRET /

Simpatična Dottie iz 'Ljubav je na selu' ima novu ljubav: 'Sve se dogodilo neočekivano i spontano'

Simpatična Dottie iz 'Ljubav je na selu' ima novu ljubav: 'Sve se dogodilo neočekivano i spontano'
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Foto: RTL

Nakon što je izgubila glas navijajući za Vatrene i proživjela najljepše zimske mjesece s novim muškarcem u svom životu, Dottie na jesen stiže u Hrvatsku s jasnim planom za budućnost

18.7.2026.
14:49
Hot.hr
RTL
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Iako se simpatična Dottie (48) iz „Ljubav je na selu“ vratila u Kanadu, njezina povezanost s Hrvatskom i dalje je jaka. Još uvijek razmišlja o kupnji nekretnine ili preseljenju, a u razgovoru za RTL.hr otkrila je što se sve promijenilo u njezinom životu.

'Izgubila sam glas navijajući za Hrvatsku'

„Puno toga je novo u 2026. godini. Otvorile su mi se nove poslovne prilike, stekla sam nove prijatelje, pronašla novu ljubav, ali i otkrila nove, zabavne načine kako njegovati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Primjerice, izgubila sam glas navijajući na utakmicama Svjetskog prvenstva! Mislim da su moja obitelj i prijatelji bili zadovoljni jer nisam mogla pričati dva ili tri dana, vjerujem da su uživali u toj tišini“, ispričala je.

Istaknula je kako i dalje planira pronaći dom u Hrvatskoj. U listopadu će ponovno doći i razgledati nekoliko lokacija i nekretnina koje su joj zapele za oko. Osim toga, podijelila je i nove vijesti. Naime, simpatična kanađanka prošle zime pronašla je novu ljubav.

 

Simpatična Dottie iz 'Ljubav je na selu' ima novu ljubav: 'Sve se dogodilo neočekivano i spontano'
Foto: RTL

Sretni trenuci

„Trenutačno izlazim s jednim vrlo zabavnim muškarcem i uživam u svim usponima i padovima koje donosi nova ljubav. Upoznala sam jednog posebnog muškarca dok smo oboje zimu provodili u Dominikanskoj Republici. Sve se dogodilo potpuno neočekivano i spontano. Oboje već godinama odlazimo tamo tijekom zime, a naši apartmani udaljeni su svega dva kilometra jedan od drugoga. Nevjerojatno je da nam se putevi nikada prije nisu susreli, sve do ove godine“, sretno je ispričala.

Rekla je i kako četo razmišlja o prijateljicama iz emisije i da joj fali cijela ekipa. Posebno je sretna zbog Ksenija i Josipa te ističe kako su zaista prekrasan par.

 

Ljubav Je Na SeluNova LjubavSreća
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