Od realityja do prave ljubavi: Ksenija otkriva kako ju je Josip osvojio

Sudjelovanje u RTL-ovoj hit-emisiji ‘Ljubav je na selu’ Kseniji je donijelo promjene koje nije mogla ni naslutiti. Ono što je započelo kao televizijska avantura pretvorilo se u emotivnu prekretnicu, a u njezin život ušao je farmer Josip. U razgovoru za RTL Ksenija je iskreno progovorila o njihovom romantičnom putovanju, simpatičnom početku veze „na starinski način“ i planovima koji su joj u kratkom vremenu potpuno promijenili pogled na budućnost. &quot;>

Klik koji se osjeti odmah

Već pri prvom susretu bilo je jasno da između Ksenije i Josipa postoji posebna povezanost. Kako sama kaže, dogodio se onaj rijetki „klik na prvu“, zbog kojeg je gotovo bila sigurna da će upravo nju povesti na romantično putovanje.

„Iskreno, očekivala sam da će me Josip izabrati. Jednostavno smo se razumjeli od prvog trenutka i lagala bih kad bih rekla da se nisam nadala njegovom izboru“, priznaje Ksenija.

Putovanje je, kaže, nadmašilo sva njezina očekivanja. Doživjela ga je kao bajkovito iskustvo prepuno smijeha, romantike i uzbuđenja – od boravka u dvorcu i opuštanja u jacuzziju do avanture učenja letenja, svaki trenutak ostao joj je u posebnom sjećanju.

Ljubav na staromodan način

Po povratku s putovanja, njihov se odnos nastavio prirodno razvijati, a Josip je odlučio njihovu vezu učiniti službenom na način koji je Kseniju posebno dirnuo.

„Josip me zadnji dan pitao hoćemo li to na onaj staromodan način, kao kad smo bili djeca. I onda me pitao: ‘Hoćeš li biti moja cura?’. Naravno da sam pristala“, prisjeća se kroz osmijeh.

Prijatelji su ih nakon toga zadirkivali i pjevali im simpatične pjesmice, što je cijelu situaciju učinilo još toplijom i veselijom. Danas su, kaže, službeno cura i dečko, a njihova priča tek dobiva prve prave konture.

Bez velikih planova, ali s iskrenim osjećajima

Iako su zaljubljeni, Ksenija i Josip ostaju čvrsto na zemlji. Ne opterećuju se dalekim planovima, već žele upoznati jedno drugo i uživati u svakom zajedničkom trenutku.

„Rekli smo da bismo voljeli da ovo uspije i da ćemo se potruditi oko toga. Redovito se viđamo, on dođe kod mene, ja idem kod njega i održavamo kontakt“, objašnjava Ksenija.

Preseljenje zasad nije opcija – Josip u Mađarskoj ima posao i sina koji tamo ide u školu, dok Ksenija trenutačno živi u Bjelovaru, ali ne skriva da razmišlja o Dalmaciji ili Baranji. „Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti, mislim da je za takve odluke još prerano“, dodaje.

„Uz njega se osjećam kao da imam krila“

Na pitanje što ju je kod Josipa najviše osvojilo, Ksenija ne razmišlja dugo.

„Njegov osmijeh i osjećaj koji imam uz njega. Osjećam se kao da mogu s nekim podijeliti sav svoj teret. Kao da imam krila. Mislila sam da je nemoguće u ovim godinama ponovno osjetiti takvu zaljubljenost, kao da sam nekakva klinka.“

Najveća potvrda stigla je – od djece

Posebno važan trenutak u njihovoj vezi bilo je upoznavanje s djecom. Ksenija naglašava kako joj je mišljenje njezine djece iznimno važno, baš kao što je Josipu važno što misli njegov sin. Srećom, sve je prošlo bolje nego što su se nadali.

„Ja i moja djeca sebe zovemo ‘tri mušketira’. Jednom prilikom je Josip svom sinu nabrajao mušketire i rekao kako ih ima četiri, a moj sin ga je pitao: ‘A možda bi Josip mogao biti četvrti mušketir?’ To mi je bilo toliko slatko i pokazalo mi je da su ga djeca uistinu prihvatila“, zaključila je Ksenija za RTL.hr.