Hrvatska ostala u igri za polufinale, ali situacija se jako zakomplicirala

Hrvatska ostala u igri za polufinale, ali situacija se jako zakomplicirala
Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

25.1.2026.
23:55
Sportski.net
Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia
Rukometni Euro 2026. u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj se zakuhtao, a nedjelja u Malmö Areni donijela je pravi triler u skupini II glavnog kruga. Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je ključnu pobjedu protiv Švicarske rezultatom 28:24 i tako sačuvala nade za plasman u polufinale, no poraz domaćina Švedske od Islanda potpuno je zakomplicirao situaciju na ljestvici.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Ključna pobjeda

Hrvatski rukometaši, koji su na prvenstvo stigli kao aktualni svjetski doprvaci, u utakmicu su ušli s imperativom pobjede. Ipak, početak nije bio obećavajuć. Švicarska je odlično otvorila susret i punih deset minuta držala Hrvatsku bez postignutog pogotka. Činilo se da bi momčad pod vodstvom legendarnog Andyja Schmida mogla stvoriti ozbiljne probleme, no čvrsta obrana i vratar Dominik Kuzmanović održali su Hrvatsku u igri. Jednom kada je napad proradio, naši rukometaši su preuzeli kontrolu. Ključan trenutak dogodio se sredinom prvog poluvremena, kada je Hrvatska serijom golova preokrenula rezultat i na odmor otišla s prednošću 13:11. U nastavku je momčad izbornika Dagura Sigurðssona sigurno održavala vodstvo i privela utakmicu kraju.

Island zakomplicirao skupinu

Prije nego što je Hrvatska odigrala svoju utakmicu, na terenu Malmö Arene odvijala se prava drama. U prvom dvoboju dana, Slovenija je u napetoj utakmici svladala Mađarsku 35:32. Iako su Mađari na poluvremenu vodili 17:15, Slovence je u nastavku do preokreta i važne pobjede vodio sjajni Blaž Janc s 10 postignutih golova. Potom je uslijedio šok za domaćine – u derbiju dana Island je priredio veliko iznenađenje i uvjerljivo svladao Švedsku s 35:27.

Ovi su rezultati doveli do nevjerojatnog raspleta uoči posljednja dva kola. Čak četiri reprezentacije, Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska, sada su izjednačene na vrhu s po četiri boda. Ipak, zbog lošije gol razlike, Hrvatska se trenutno nalazi na četvrtom mjestu.

Hrvatskoj sada predstoje dva odlučujuća dvoboja protiv Slovenije i Mađarske. Za prolazak u polufinale u Herningu, Hrvatskoj će trebati dvije pobjede, ali i pomoć drugih rezultata.

