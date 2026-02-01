Dottie o planovima za budućnost: 'Sanjam o stanu u Zagrebu, kući u Slavoniji i stanu na obali'

Kanađanka Dottie je bila jedno od najupečatljivijih lica posljednje sezone showa Ljubav je na selu – iskrena, otvorena i uvijek svoja. Iako ljubavna priča pred kamerama nije završila onako kako je priželjkivala, iz emisije je izašla bogatija za nova iskustva, prijateljstva i jasniju sliku o onome što želi u životu. U razgovoru za Net.hr Dottie otkriva kako danas gleda na svoje sudjelovanje u showu, kakav je njezin odnos s Josipom, ali i koje joj se nove životne prilike trenutačno otvaraju. Ispričala nam je i kako napreduje učenje hrvatskog jezika, ali i u kojem dijelu Lijepe Naše se vidi u budućnosti.

Za početak, kako je došlo do toga da se Kanađanka prijavi u hrvatski reality show? Što ste znali o „Ljubav je na selu“ prije dolaska u emisiju?

Bila sam u Hrvatskoj i putovala po zemlji. Vratila sam se u Zagreb i vodila divan razgovor o hrvatskom narodu, a posebno o muškarcima. Pričala sam o tome kako je lijepo biti okružena tradicionalnim, kulturnim i ponosnim muškarcima i svim selima i gradovima koje sam s užitkom posjećivala. Na to je moja prijateljica rekla: „Trebala bi vidjeti muškarce koji se pojavljuju u našoj emisiji za upoznavanje 'Ljubav Je Na Selu'.“ Do tada nisam čula za emisiju niti za bilo koju drugu franšizu. Objasnila mi je koncept emisije, otkrila da i druge zemlje imaju svoje verzije poput Australije, USA, Kanade, i bila sam zaintrigirana. Pogledale smo prvu epizodu s muškarcima iz 18. sezone i rekla sam: “Želim se prijaviti!“. Nikada u životu nisam učinila ništa slično. Uvijek sam otvorena za nova iskustva i avanture, volim ljubav i život na farmi, tako da mi se činilo savršenim. Napisala sam pismo i poslala ga već sljedeći dan.

Foto: Rtl

'Jedino što bih drugačije napravila jest brže naučila jezik'

Koji vam je trenutak iz showa ostao najdraži?

Na ovo je pitanje vrlo teško odgovoriti. Toliko je omiljenih trenutaka. Zajedno smo prošli toliko divnih stvari. Kad razmišljam o svim iskustvima, lice mi se ozari. Toliko živo se sjećam svakog zagrljaja, svakog trenutka, smijeha, svakog puta kad sam kuhala za sve, Jelice i mene kako plešemo zajedno, kako me uči pjesmu i pjevamo zajedno, Slađe i mene kako vrištimo od radosti i uzbuđenja vozeći se na jet skiju po moru, Iris i mene kako radimo u vrtu i smijemo se toliko jako da sam skoro pala. Sva ta jutra dok smo razgovarali i uživali u kavi. Mislim da je naša najbolja noć na farmi bila ona kada je Iris stigla i kada smo Josipu dali poklone. Jelica, Iris, Slađa i ja smo se toliko zabavile zajedno, bilo je toliko smijeha da nas je cijelo susjedstvo čulo kako se hihoćemo.

Što vas je najviše iznenadilo kod farmera Josipa?

Da strastveno voli kuhati kao i ja!

Postoji li nešto što bi danas napravili drugačije?

Jedino što bih drugačije napravila jest brže naučila jezik. Htjela sam pokazati poštovanje prema Hrvatskoj učeći jezik, ali bila sam toliko nervozna svaki put kad bih pokušala govoriti, osjećam se kao da sam svaku riječ krivo izgovorila.

Što vas je toliko privuklo Hrvatskoj da razmišljate o preseljenju?

Zaljubljena sam u cijelu zemlju. Krajolik je zapanjujuće lijep, ljudi su nevjerojatni, hrana je izvanredna, tradicija i kultura, moda, glazba, nogomet, kava, vino, maslinovo ulje, more, zemlja, planine, noćni život, nacionalni parkovi, otoci, jezera i ljubav! Hrvatska je snažna i ponosna zemlja sa snažnim i ponosnim ljudima, a u srži svega je ljubav.

Foto: Rtl, Ljubav Je Na Selu

'Tražila sam od neba znak i dobila sam ga'

Koje su, prema vašem mišljenju, najveće prepreke ili izazovi kada govorimo o preseljenju u Hrvatsku?

Ne mislim da postoji više prepreka nego kod selidbe bilo gdje drugdje. To je puno prijava i papirologije, ali to prolazim i u Kanadi. Čak i selidba iz jedne provincije u drugu u Kanadi zahtijeva puno papirologije te prijenos i ažuriranje mnogo dokumentacije. Postoje pravila i postupci koje treba slijediti i samo je bitno postavljati pitanja, istraživati i educirati se o svemu tome. Ne predstavlja mi to neki problem, dapače, uzbuđena sam zbog svega.

Planirate li kupiti nekretninu ili biste radije prvo unajmljivali dok se ne snađete?

Prvo ću unajmiti i čekati da se pojavi savršena nekretnina ili prilika.

U kojem dijelu Hrvatske biste voljeli živjeti i zašto?

Iskreno, bila bih sretna živjeti bilo gdje u Hrvatskoj. Moj najveći san je imati stan u Zagrebu, seosku kuću u Slavoniji blizu Osijeka i stan na obali. Sanjajte velike snove! Istražujem Slavoniju zbog Jelice i Osijeka. Prekrasna i divna Jelica pozvala me u Osijek i dok sam bila tamo osjetila sam nešto u duši što sam tražila cijeli život. Tražila sam od neba znak je li mi suđeno živjeti u Slavoniji i dobila sam ga. Trenutak nakon što sam tražila znak, prošao je divovski Ford Raptor pick-up, zatrubio, a vozač mi je mahnuo. Rijetko viđam ogromne američke pick-up kamionete u Hrvatskoj i nikada nisam vidjela Raptor u zemlji. Poruka i znak su jasno primljeni i moja potraga za domom u Slavoniji je započela.

Foto: Rtl

'Osjećam se prihvaćeno u Hrvatskoj'

Koliko Vam je hrvatski jezik trenutačno izazov? Kako napreduje učenje istog?

Volim jezik, ali se mučim. Prilično mi je teško shvatiti nijanse jezika i promjenu roda i vremena. Ali neću odustati. Odlučna sam u naumu da ga tečno govorim. Slušam audio tečajeve, imam radne bilježnice u koje pišem i redovito imam sastanke s tutorima.

Osjećate li se već povezano s Hrvatskom ili je još uvijek za Vas „strana zemlja“?

Osjećam se vrlo povezano. Očito sam stranac i uvijek ću biti jer nemam izravnih obiteljskih korijena. Ali osjećam se prihvaćeno u državi i radujem se što ću Hrvatsku zvati 'domom'. Moja ljubav prema Hrvatskoj nastavlja se i produbljuje sa svakim trenutkom koji provodim u zemlji.

U showu niste pronašli ljubav, ali zato ste stvorili nova prijateljstva. S kim se i dalje čujete?

Ne, nisam pronašla romantičnu ljubav. Ali sam sklopila neka vrlo draga i značajna prijateljstva. Još uvijek sam u kontaktu s mnogima iz showa. Vrlo sam zahvalna na prijateljstvima i vezama koje sam uspostavila.

