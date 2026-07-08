Desingerica na koncertu u Vodicama ponovno šokirao: Pogledajte što je napravio obožavatelju

Srpski izvođač Dragomir Despić (33), poznatiji pod umjetničkim imenom Desingerica, ponovno je uspio šokirati javnost i dospjeti u središte medijske pozornosti nakon još jednog kontroverznog nastupa u Hrvatskoj. Tijekom koncerta u popularnom vodičkom klubu "La Playa", izveo je performans koji je već postao njegov zaštitni znak: na pozornici je obrijao glavu jednom od svojih obožavatelja.

Već viđen scenarij

Ovo nije prvi put da Desingerica ima ovakve performanse. Gotovo identična scena odigrala se 2025. godine na nastupu u Našicama. Tada je usred koncerta prekinuo glazbu kako bi jednom od posjetitelja obrijao glavu, potvrđujući da se ne radi o spontanom ispadu, već o pomno osmišljenom i ponavljajućem dijelu njegovog scenskog nastupa.

Izvođač koji živi od kontroverzi

Dragomir Despić izgradio je svoju karijeru upravo na provokativnim i bizarnim nastupima. Baza obožavatelja cijeni njegovu energiju, doživljavajući njegove ispade kao dio autentičnog iskustva. S druge strane, brojni roditelji, prosvjetni radnici i javne osobe izražavaju zabrinutost zbog utjecaja koji takav sadržaj može imati na mlade. Mediji su ranije izvještavali i o drugim bizarnim radnjama, poput udaranja publike tenisicom po glavi, što je također postalo dio njegovog prepoznatljivog imidža.

Njegov je stil izazivao i oštre reakcije, pa su mu nastupi u nekim gradovima bili zabranjeni zbog, kako su navodili kritičari, promicanja negativnih vrijednosti.