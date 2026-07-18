Atraktivna plavuša u zebrastoj haljini zasjenila sve na špici

Čakovečka špica i ovoga je prijepodneva okupila građane koji su odlučili iskoristiti subotnje jutro za druženje, šetnju i opuštanje na terasama. Među brojnim prolaznicima, posebnu pažnju privukla je plavuša u atraktivnoj zebrastoj haljini, koja je svojim modnim odabirom unijela dozu ljetne elegancije u središte grada.

Toplo i sunčano vrijeme izmamilo je van brojna nasmijana lica, a opuštena atmosfera potvrdila je da je subotnja kava i dalje neizostavan dio vikenda za mnoge Čakovčane. Sve fotografije u današnjoj galeriji snimili su fotografi lokalnog portala eMedjimurje.hr.