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Atraktivna plavuša u zebrastoj haljini zasjenila sve na špici

Atraktivna plavuša u zebrastoj haljini zasjenila sve na špici
Foto: emedjimurje/Zlatko Vrzan
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Čakovečka špica i ovoga je prijepodneva okupila građane koji su odlučili iskoristiti subotnje jutro za druženje, šetnju i opuštanje na terasama. Među brojnim prolaznicima, posebnu pažnju privukla je plavuša u atraktivnoj zebrastoj haljini, koja je svojim modnim odabirom unijela dozu ljetne elegancije u središte grada.

Toplo i sunčano vrijeme izmamilo je van brojna nasmijana lica, a opuštena atmosfera potvrdila je da je subotnja kava i dalje neizostavan dio vikenda za mnoge Čakovčane. Sve fotografije u današnjoj galeriji snimili su fotografi lokalnog portala eMedjimurje.hr.

18.7.2026.
15:13
Hot.hr
emedjimurje
čakovecšpicaLjepoticaSubota
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