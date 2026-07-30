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EMOTIVNA OBJAVA /

Shrvana Zrinka Cvitešić oprostila se od glazbenika koji joj je promijenio karijeru

Shrvana Zrinka Cvitešić oprostila se od glazbenika koji joj je promijenio karijeru
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatska glumica oprostila se od Glena Hansarda emotivnom objavom na društvenim mrežama, a upravo joj je suradnja s njim u mjuziklu Once donijela međunarodnu afirmaciju i jednu od najvećih nagrada u karijeri

30.7.2026.
11:34
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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Svijet glazbe i kazališta u srijedu je potresla vijest o iznenadnoj smrti proslavljenog irskog glazbenika, glumca i oskarovca Glena Hansarda. Od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni kolege i prijatelji, a među njima i hrvatska glumica Zrinka Cvitešić (47), kojoj je upravo suradnja s Hansardom obilježila jedan od najvažnijih trenutaka u karijeri. Uz niz fotografija nastalih tijekom rada na mjuziklu "Once", Zrinka je podijelila kratku, ali dirljivu poruku.

"Jednom si nam dao svijet... i taj svijet će živjeti u nama zauvijek... Kao i JEDNOM...", napisala je glumica ispod serije fotografija koje su mnoge vratile u 2013. godinu, kada je londonski West End bio očaran mjuziklom "Once". Naime, upravo joj je uloga Djevojke (Girl) u londonskoj produkciji mjuzikla Once otvorila vrata svjetske kazališne scene. Zrinkina izvedba oduševila je kritiku i publiku, a 2014. godine donijela joj je prestižnu nagradu Laurence Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu, najviše britansko kazališno priznanje. Time je postala prva glumica iz Hrvatske koja je osvojila tu nagradu, a suradnja s Hansardom zauvijek je ostala jedna od najvažnijih prekretnica u njezinoj karijeri.

Vijest o Hansardovoj smrti u 56. godini života duboko je potresla njegove kolege i obožavatelje diljem svijeta, a Zrinkina objava brzo je postala mjesto na kojem su se okupili brojni kolege, prijatelji i obožavatelji. U komentarima su mu odavali počast prisjećajući se njegova talenta, topline i skromnosti. "Ovo stvarno boli. Tako drag čovjek. Tako sjajan glazbenik", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi poručio: "Ti, Declan i Glenova glazba idete ruku pod ruku i uvijek ćete. Ostavlja predivno nasljeđe na kojem će zauvijek ostati i tvoji otisci."

Zrinka CvitešićGlen DavisSmrtEmotivna Objava
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