Ludo ili ludo dobro?

Zašto je lavanda sve popularnija u kuhinjama?

Kuhari i slastičari otkrili su da lavanda u malim količinama hrani daje posebnu dimenziju – cvjetnu aromu koja ne dominira, već suptilno nadograđuje ostale okuse. Osim toga, lavanda u sebi nosi i niz dobrobiti: smiruje, pomaže probavi, a njeni antioksidansi čine je pravim funkcionalnim sastojkom.

Najvažnije je odabrati pravu sortu lavande – kulinarsku, ne onu za kozmetiku. I tu dolazimo do Adria proizvoda koji su ovu fine distinkciju uzeli posve ozbiljno, donoseći lijepo pakirane i pažljivo izrađene delicije sa suptilnom notom lavande.

Četiri Adria slastice koje ćete htjeti odmah kušati

Adria Lokum Lavanda

Lokum – ta orijentalna slastica koja se stoljećima radi diljem Mediterana – ovdje dobiva svježe dalmatinsko ruho. Adria lokum lavanda nježan je komadić sreće koji se topi na jeziku, a lavandin cvijet unosi notu Mediterana u svaki zalogaj.

Adria Smokvenjak Lavanda

Smokvenjak je jedna od najstarijih dalmatinskih zimnica – gusti kolač od suhih smokava koji se nekad rezao na tanke kriške i posluživao uz sir i pršut. U modernoj izvedbi, Adria smokvenjak lavanda spaja slatkoću zrele smokve i cvjetnost lavande u harmoničnu cjelinu. Ovaj okrugli kolačić savršen je uz sirnu platu ili kao mali energetski snack usred dana.

Tamna Čokolada Lavanda

Kombinacija tamne čokolade i lavande jedno je od najsofisticiranijih iskustava u modernom slastičarstvu. Gorčina visokopostotne tamne čokolade i cvjetna nota lavande stvaraju kontrast koji se izravnava u savršenu harmoniju.

Adria Keks Lavanda

Tko ne voli keks uz kavu? Adria keks lavanda podiže taj svakodnevni ritual na novu razinu. Hrskavi, zlatno pečeni keksi s aromom lavande savršeni su za poslijepodnevnu pauzu ili za uredski stol – jer ponekad i mali zalogaj lavande može promijeniti raspoloženje cijeloga dana.

Lavanda u kuhinji: savjeti za korištenje

Ako se želite i sami igrati s lavandom, evo nekoliko ideja kako je uvrstiti u svakodnevno kuhanje:

• Šećer s lavandom – stavite suhe cvjetove od lavande u staklenku šećera i ostavite tjedan dana. Koristite za kavu, limunadu ili posipanje kolača.

• Med s lavandom – domaći med pomiješan s lavandinim cvjetovima savršen je uz tostiran kruh ili sir

• Crème brûlée s lavandom – klasičnom francuskom desertu dodajte žličicu ekstrakta od lavande za kuhanje za mediteransku notu.

• Kolačići s lavandom – u svoje omiljeno tijesto za kekse dodajte jestivu lavandu.

Dar s mirisom Mediterana

Adria linija s lavandom je mali komadić dalmatinskog podneblja u elegantnom pakiranju. Bilo da tražite poklon, suvenir iz Hrvatske ili jednostavno nešto novo i autentično za vlastiti stol, ovi proizvodi pričaju priču o tradiciji i ljubavi prema Mediteranu.

