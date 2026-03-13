Umorni, ali...: Sve više Hrvata bori se s nesanicom! Evo kada treba posjetiti liječnika

KAD SAN NEĆE NA OČI /

Trećina odraslih građana Hrvatske ima problem sa spavanjem - žene češće nego muškarci. Po danu su toliko umorni da bi bez problema zaspali i na tvrdom kamenu, a onda dođe noć i ne mogu ni u krevetu.

"Poremećaja spavanja ima oko 80 prema međunarodnoj kvalifikaciji, ali dvije su najvažnije bolesti a to su, naravno, nesanica i opstruktivna apneja u spavanju. Nesanica zahvaća oko 5 do 10 posto populacije", rekao je Domagoj Vidović, psihijatar i somnolog u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Stručnjaci upozoravaju: osobe koje boluju od nesanice imaju 2 do 3 puta češći rizik za razvoj hipertenzije, srčanog i moždanog udara. Straha nema, kažu, ako povremeno ne možete usnuti ili se ranije budite. No, ako osobe loše spavaju tri do četiri tjedna, vrijeme je za posjet liječniku.