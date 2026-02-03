Futsalska reprezentacija ide u borbu za medalju: Evo gdje ih možete gledati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SRETNO /

Nakon rukometaša, priliku za europsku medalju ima i futsalska reprezentacija.

Utakmicu polufinala protiv Španjolske sutra pratite na Voyo od 17 sati. Igrači su danas odradili završni trening, a s druge strane ih čeka najuspješnija reprezentacija u povijesti Eura koja u dosadašnjem dijelu natjecanja još nije upisala poraz.

Naši vjeruju da mogu izboriti finale. Kako god prošlo sutrašnje polufinale, Hrvatsku ćete moći pratiti ove subote ili u finalu ili u borbi za broncu na RTL-u 2.