FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNO /

Futsalska reprezentacija ide u borbu za medalju: Evo gdje ih možete gledati

Nakon rukometaša, priliku za europsku medalju ima i futsalska reprezentacija.

Utakmicu polufinala protiv Španjolske sutra pratite na Voyo od 17 sati. Igrači su danas odradili završni trening, a s druge strane ih čeka najuspješnija reprezentacija u povijesti Eura koja u dosadašnjem dijelu natjecanja još nije upisala poraz.

Naši vjeruju da mogu izboriti finale. Kako god prošlo sutrašnje polufinale, Hrvatsku ćete moći pratiti ove subote ili u finalu ili u borbi za broncu na RTL-u 2.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.2.2026.
17:55
Dominik Franculić
Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx