Ekskluzivna snimka s proslave rukometaša: Hrvatska ovo nije vidjela

Dobra atmosfera u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji ne jenjava. Nakon osvajanja bronce i dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića naši su rukometaši otišli u hotel gdje su nastavili s proslavom, a sada je izašao video kako su naši rukometaši nakon Thompsona otpjevali hit i jednog drugog popularnog pjevača. U hotelu su naši rukometaši otpjevali "Dajem ti rič" Dalmatina. Otpjevali su sjajno.