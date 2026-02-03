FREEMAIL
HIT SVIH HITOVA /

Ekskluzivna snimka s proslave rukometaša: Hrvatska ovo nije vidjela

Dobra atmosfera u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji ne jenjava. Nakon osvajanja bronce i dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića naši su rukometaši otišli u hotel gdje su nastavili s proslavom, a sada je izašao video kako su naši rukometaši nakon Thompsona otpjevali hit i jednog drugog popularnog pjevača. U hotelu su naši rukometaši otpjevali "Dajem ti rič" Dalmatina. Otpjevali su sjajno. 

3.2.2026.
14:41
Sportski.net
DalmatinoHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
