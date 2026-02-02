Rukometaši otkrili hoće li se napokon odmoriti: 'Vidjet ćemo. Treba iskoristiti ovaj trenutak'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NEMA PUNO VREMENA' /

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević u nedjelju je poručio da dočeka koji se trebao održati na Trgu bana Josipa Jelačića neće biti jer su reprezentativci tražili da nastupa i Marko Perković Thompson.

Međutim, u ponedjeljak ujutro stigao je obrat. Rukometaši su poželjeli Thompsona – i dobili su Thompsona! Doček brončanih sportaša na Glavnom trgu u državi ipak je organiziran – i to nije učinio Grad Zagreb, nego Vlada.

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratio je i reporter RTL-a Danas Mario Jurič, koji je razgovarao s rukometnim reprezentativcima Matejem Mandićem i Davidom Mandićem.