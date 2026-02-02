RTL-ova reporterka otkrila: 'Ne znamo koliko su kazni ispisali, ali jedni će ih dobiti sigurno'

NA TOMAŠEVIĆU JE POTEZ /

Nakon što se Tomislav Tomašević zapitao "je li normalno da policija zabranjuje komunalnim redarima da rade na Trgu bana Jelačića", njegova glasnogovornica Dinka Živalj rekla je da će komunalni redari postupiti kao i inače i ispisati kazne kada se krši Odluka o komunalnom redu. Također, iz Grada su poručili da će kaznu dobiti svi oni koji postave pokretnu opremu na Trg bez rješenja. Katarina Brečić javila se uživo s Trga te pojasnila situaciju.

Objasnila je da jedno vrijeme nije bilo struje dok se postavljala pozornica pa se čak spekuliralo da se radilo o sabotaži, ali to su demantirali iz HEP-a. Na kraju su rekli da će napraviti obračun i ispostaviti račun organizatorima.

Iz Grada ne otkrivaju koliko su kazni napisali komunalni redari. Sutra će Tomašević imati redovnu konferenciju za medije na kojoj će otkriti detalje, ali sigurno je da će biti kazni. Dobit će ih organizator, a znamo da je to Rukometni savez i Vlada.

Vlada je jutros održala sjednicu i preuzela organizaciju dočeka rukometaša. Zasigurno je riječ o pravnoj situaciji koja će se tjednima raspetljavati. Što se tiče konkretnih pravnih koraka koje Tomašević misli poduzeti, čut ćemo više o tome sutra. Danas na konferenciji nije pojasnio na što je mislio. Ali, Tomašević sigurno neće stati na ovome.