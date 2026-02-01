Stanivukovićev posjet Lici još će se dugo pamtiti: Spomen 'Krajine' razbuktao je stare vatre

'OVA ZEMLJA PRIPADA NAMA' /

"Ja vas, ljudi, iskreno volim, zaljubljen sam u ove krajeve, zaljubljen sam u ovaj krajolik", ovim se riječima gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, nakon posjeta Gračacu, Donjem Lapcu i Kistanju prošlog vikenda pohvalio na društvenim mrežama.

No ono što je izgovorio na Svetosavskoj akademiji u Gračacu izazvalo je sve, samo ne pohvale u Hrvatskoj.

"Da neko dijete koje je rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, ne zaboravi Oluju, ne zaboravi te teške dane", rekao je Stanivuković i nastavio: "Da znaju da ova zemlja pripada nama. I ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da nitko drugi uzima naše ognjište."

Tjedan dana kasnije, izgovoreno je došlo u fokus Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Izjave gradonačelnika Banje Luke, poručuju, dovode u pitanje Domovinski rat te su apsolutno neprihvatljive i ne pridonose međusobnom razumijevanju ni dobrosusjedskim odnosima.

"Od svih javnih dužnosnika i gostiju u Republici Hrvatskoj očekuje se odgovornost u nastupima u javnom prostoru i poštivanje suvereniteta Republike Hrvatske, kao i temeljnih vrijednosti našeg Ustava", reagiralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Više doznajte u prilogu Katarine Brečić.