Stanivuković usred Hrvatske zazivao Srpsku Krajinu: 'Ova zemlja pripada nama!'

"Ja vas, ljudi, iskreno volim, zaljubljen sam u ove krajeve, zaljubljen sam u ovaj krajolik", ovim se riječima gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, nakon posjeta Gračacu, Donjem Lapcu i Kistanju prošlog vikenda pohvalio na društvenim mrežama.

No ono što je izgovorio na Svetosavskoj akademiji u Gračacu izazvalo je sve, samo ne pohvale u Hrvatskoj.

"Da neko dijete koje je rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, ne zaboravi Oluju, ne zaboravi te teške dane", rekao je Stanivuković i nastavio: "Da znaju da ova zemlja pripada nama. I ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da nitko drugi uzima naše ognjište."

Oštra reakcija Ministarstva vanjskih poslova

Tjedan dana kasnije, izgovoreno je došlo u fokus Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Izjave gradonačelnika Banje Luke, poručuju, dovode u pitanje Domovinski rat te su apsolutno neprihvatljive i ne pridonose međusobnom razumijevanju ni dobrosusjedskim odnosima.

"Od svih javnih dužnosnika i gostiju u Republici Hrvatskoj očekuje se odgovornost u nastupima u javnom prostoru i poštivanje suvereniteta Republike Hrvatske, kao i temeljnih vrijednosti našeg Ustava", reagiralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Grmoja: 'To je na tragu Vučića'

Dio oporbe traži i korak dalje – da se Draško Stanivuković proglasi personom non grata te da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku.

Nikola Grmoja (MOST) rekao je: "To je praktički na tragu onoga što je Aleksandar Vučić radio u tužnim vremenima kada je u hrvatskoj Glini govorio da je ona srpska i pozivao na pobunu protiv Hrvatske. Isto to sada čini Stanivuković."

Reagirao je i Igor Peternel (DOMiNO): "Ono što je on tamo izjavio jedna je vrsta terorizma i narušavanja ustavnog poretka. Bit jednog vida terorizma jest unošenje uznemirenosti u stanovništvo i destabilizacija društva."

Nezavisni zastupnik Dario Zurovec smatra da se velik dio srpskog stanovništva u Hrvatskoj uopće ne slaže s takvom retorikom: "A ne da im dođe političar iz susjedne zemlje, izrekne nekoliko svojih rečenica i vrati se natrag u svoj reality show."

Đekić: 'Upozorili smo ga'

Organizator manifestacije u Gračacu bilo je lokalno Vijeće srpske nacionalne manjine, čiji se predsjednik nije javljao na naše pozive. Događaju je nazočio i načelnik Gračaca iz redova SDSS-a, Goran Đekić, koji kaže da u 30 godina nije bilo sličnih incidenata te da je Stanivuković bio upozoren.

"Razgovarali smo o tome da svi sudionici trebaju biti upozoreni kako ne bi došlo do onoga do čega je, nažalost, došlo", rekao je Goran Đekić (SDSS), načelnik Općine Gračac, dodavši da takve izjave nisu primjerene ni trenutku ni vremenu, osobito kada je riječ o događajima od prije 30 godina.

Zajednica Srba iz Gračaca poručuje kako su Stanivukovićeve izjave u funkciji skorih izbora u Republici Srpskoj. Iako je svemu svjedočila, na naše pozive nije odgovorila zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga, baš kao ni gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.