Dodik poslao zapaljivu poruku iz Banja Luke: 'Moj glavni cilj je - nezavisna RS!'

Neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik ponovio je u nedjelju da je njegov cilj nezavisna Republika Srpska od Bosne i Hercegovine za što se kako tvrdi stvara povoljno međunarodno okruženje.

Gostujući u programu Radio televizije Republike Srpske Dodik, koji je i čelnik vladajućeg SNSD-a, rekao je kako do toga cilja kani nastaviti ići mirnim političkim procesom.

„Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska, nije nestao i do tog cilja želim doći kroz miran politički proces koristeći međunarodni tajming koji se stvara. Republiku Srpsku će, kada bude proglašena nezavisnost, u roku od nekoliko dana priznati 15 zemalja“, rekao je Dodik.

Dodik je očigledno ponovno ohrabren za ponavljanje sličnih poruka nakon što je administracija Donalda Trumpa potkraj prošle godine ukinula sankcije njemu i bliskim suradnicima. On je također pozvan na molitveni doručak u Washington koji organizira američki predsjednik Donald Trump.

Tijekom ovog tjedna Dodik je razgovarao s premijerima Izraela Benjaminom Netanyahuom i Mađarske, Viktorom Orbanom u njihovim metropolama – Jeruzalemu i Budimpešti. Dodik je naglasio da ima snažnu podršku oba lidera za politiku koju vodi.

Dodik je u intervju oštro kritizirao bošnjačke političke planove za unitarizaciju Bosne i Hercegovine, u kojoj bi dominirao taj narod. On je naglasio da ne pristaje na takvu dominaciju.

„Mi znamo šta su napori muslimana u BiH. Znamo da su učinili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji“, izjavio je Dodik.

Podsjetimo i na to da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prije nekoliko dana u razgovoru za Federalnu televiziju BiH također komentirao situaciju u BiH, a govoreći o američkim sankcijama Miloradu Dodiku,rekao da se Srbija ne služi sankcijama kao političkim sredstvom.

"Ne mislim da je itko zaslužio sankcije. To nije jezik suvremenog doba", rekao je.

Dodao je da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH. "Ne možete pronaći nijednu moju izjavu u posljednjih 15 godina koja negira teritorijalni integritet BiH. Namjerno izbjegavam riječ suverenitet jer je on podijeljen prema Daytonskom sporazumu", rekao je.

„Odnosi Srba i Bošnjaka ključni su za budućnost Balkana“, rekao je.

