Pogledajte dnevni drijemež veličanstvenih grabljivica: 'Neka ih, ionako nema više ptica'

SOVE U BELOM MANASTIRU /

U Belom Manastiru zanimljivi prizori malih sova ušara koje zimu provode na brezama u samom središtu grada. Dvadesetak sova dan provodi tiho i mirno odmarajući se pred noćni lov i potragu za glodavcima na poljoprivrednim površinama u okolici.

Ornitolozi kažu da se sove okupljaju u svojim zimskim spavalištima, a da mirnije gradske sredine biraju jer je u njima toplije nego u prirodi. Građani Belog Manastira kažu da im sove koje su i zaštićena vrsta ne smetaju te da ih je zanimljivo promatrati pa se često gledaju - oči u oči.

"Neka ih, one nikoga ne diraju, one su tu i to je to, to nitko nije vidio da su u centar došle jer obično one imaju svoje stanište negdje gdje nikoga nema. Ionako više nema ptica, jednostavno nema ni vrabaca više. Sove su kažu i simbol mudrosti i sreće", kaže Zdravko iz Belog Manastira.

I Davorin razmišlja slično. "One nisu štetočine u smislu da bi nešto učinile neko zlo nekome, one žive svoj nekakav život u prirodi bore se s prirodnim datostima u kojima obitavaju."