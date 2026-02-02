Uvjerili ih da im je sin stradao, tražili 97.000 €: 'Mama, slušaj doktora, daj mu novce'

„Mama, slušaj doktora, daj mu novce“, uz plač u slušalici započela je još jedna prijevara u kojoj je stariji bračni par ostao bez cijele životne ušteđevine.

Prošle subote nazvao ih je muškarac koji se predstavio kao liječnik i rekao da im je sin teško stradao u prometnoj nesreći te da hitno mora na operaciju. Za zahvat je, tvrdio je, potrebno čak 97 tisuća eura.

Dok je muž otišao prema bolnici, uvjeren da mu je sin ondje, 43-godišnji prevarant iz Ukrajine 75-godišnjakinju je gotovo dva sata držao na telefonu. U međuvremenu je pred kuću stigla 39-godišnja Ukrajinka u taksiju, preuzela omotnicu s novcem i otišla za Zagreb te novac predala prevarantu.

Ostali bez cijele ušteđevione - 36.000 eura

Prevarena obitelj nije željela pred kamere. Kako su nam rekli preko telefona, još su u šoku – ostali su bez 36 tisuća eura, što im je bila cijela ušteđevina, prikupljana godinama, uglavnom za lijekove.

Ovaj slučaj, nažalost, nije jedini. Prošle godine na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske zabilježeno je 75 ovakvih prijevara, a godinu ranije čak 136.

Građani s kojima smo razgovarali kažu kako su i sami ili njihovi poznanici imali slična iskustva, ali da su na sreću uspjeli posumnjati i provjeriti informacije prije nego što je bilo prekasno.

Uhitili osumnjičene

Bjelovarska i zagrebačka policija zajedničkim su radom otkrile i uhitile osumnjičene, koji su sada u pritvoru. Međutim, novac kod njih nije pronađen. Utvrđeno je i da je 39-godišnjakinja prethodnih dana operirala i u Sisku, Virovitici i Crikvenici, no ondje, srećom, do prijevara nije došlo.

Iz policije i Ministarstva unutarnjih poslova ponovno upozoravaju građane da budu posebno oprezni, te da svaki pokušaj prevare prijave.

"Nijedna bolnica, liječnik ni druga institucija nikada ne traže hitnu isplatu novca telefonom", poručuje Maja Barbir Grubić, glasnogovornica Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Policija savjetuje da se u slučaju ovakvog poziva razgovor odmah prekine, da se pokuša stupiti u kontakt s članom obitelji o kojem se govori te da se novac ili vrijednosti nikada ne predaju nepoznatim osobama na kućnom pragu.

Za kazneno djelo prijevare predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.