Slavonka dala nakit za operaciju kćeri, a onda shvatila surovu istinu
Foto: Shutterstock/ilustracija

Kada je muškarac došao po zlatninu, 85-godišnjakinja mu je dala svoj zlatni nakit u vrijednosti od oko pet tisuća eura

1.2.2026.
13:03
Hina
Shutterstock/ilustracija
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao liječnik, 85-godišnjakinju s područja te županije oštetio za oko pet tisuća eura.

Prijevara se dogodila nakon što je 85-godišnjakinju na telefon nazvao nepoznati muškarac, koji se predstavio kao liječnik i od nje zatražio zlatninu kako bi joj operirao kćer. 

Kada je muškarac došao po zlatninu, 85-godišnjakinja mu je dala svoj zlatni nakit u vrijednosti od oko pet tisuća eura.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem.

PolicijaPrevaraNovacDoktor
