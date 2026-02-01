Slavonka dala nakit za operaciju kćeri, a onda shvatila surovu istinu

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao liječnik, 85-godišnjakinju s područja te županije oštetio za oko pet tisuća eura.

Prijevara se dogodila nakon što je 85-godišnjakinju na telefon nazvao nepoznati muškarac, koji se predstavio kao liječnik i od nje zatražio zlatninu kako bi joj operirao kćer.

Kada je muškarac došao po zlatninu, 85-godišnjakinja mu je dala svoj zlatni nakit u vrijednosti od oko pet tisuća eura.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi znaju koliko smiju ukrasti: Pršut, kozmetika i roba do 133 eura