Veljača u Splitu je nešto sasvim drugo: Pogledajte to sunce, more i kratke rukave...

GUŠTI SU GUŠTI /

Ugodnih zimskih, ali sunčanih 15 stupnjeva u Dalmaciji izmamilo je brojne građane u šetnju, a one najhrabrije čak i na kupanje u moru. Prvi je dan veljače, u narodu poznate kao “prevrtače”, no Split je više podsjećao na proljetnu nego na zimsku razglednicu.

Riva je bila puna šetača, čitatelja s knjigama na klupama i turista koji su uživali u vedrom nebu i pogledu na more. Sunce visoko na nebu i blaga temperatura stvorili su ugođaj kakav se rijetko viđa usred zime.

Među posjetiteljima bio je i Chang iz Japana, koji nije skrivao oduševljenje. “Jako, jako sam sretan. Split je OK, OK,” rekao je uz osmijeh.

Splićani i gosti iz drugih zemalja složili su se – grad pod vedrim nebom i uz petnaestak stupnjeva bez daha ostavlja na prvu. Darija Huram iz Ukrajine kaže kako je svoje dojmove odmah podijelila s obitelji.

“Moja obitelj me pitala kako je u Splitu danas, a ja sam rekla: morate to vidjeti. Pogledajte sunce, pogledajte more. Zaista je vrlo, vrlo lijepo. Ja volim Split,” ispričala je.

'Nebo i more kao terapija'

Dok su neki još uvijek bili u kaputima, drugi su već odabrali kratke rukave. Mirela Halvadžija iz Sarajeva na jedan je dan pobjegla od maglovitog i hladnog vremena u BiH.

“Plavo nebo i more su mi neka vrsta terapije. Znam da mi se posrećilo. Nema ni bure ni hladnoće, stvarno je predivno. Nisam zimski tip,” rekla je.

Na Bačvicama su, kao i uvijek, bili i neumorni igrači picigina. Bez obzira na godišnje doba, igra na pijesku za njih ne poznaje pauzu. Iako je temperatura zraka prelazila 15 stupnjeva, more se zadržalo na oko 12. Oni koji se nisu odlučili na kupanje uživali su na suncu, dok su se hrabriji ipak odvažili na brzi skok u plićak.

Rato Delić iz Splita poručuje da treba uživati u malim stvarima. “Triba uživat u sitnim stvarima. Jer ako nisi zadovoljan sa sitnim, nisi ni s velikim. Ovdje sam se rodio, ovdje išao u školu i ovdje ću umrijet,” rekao je kroz smijeh.

Zimsko kupanje ne propušta ni Seka Piteša, koja kaže da sunce i more produžuju život. “Ma super. Ne može biti bolje, samo ne znam koliko će trajati. Po onima gore u Zagrebu, još sutra i ende,” našalila se. I dok su Splićani i turisti uživali u gotovo proljetnom ugođaju, meteorolozi najavljuju da bi “veljača prevrtača” već u narednim danima mogla pokazati svoje drugo, hladnije lice.

Ako danas niste stigli uhvatiti sunčane kadrove i toplinu, prognoza kaže da prilika postoji još sutra – a nakon toga sve ovisi o hirovima veljače. Pogledajte prilog Rade Županovića.