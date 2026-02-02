Pogledajte masu ljudi koja je dočekala naše rukometaše

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz minute u minutu na Trgu je sve veći broj ljudi. Okupljaju se kako bi dočekali brončane rukometaše. Službeni dio programa počeo je u 18 sati, a na bini se uz rukometaše očekuje i Marko Perković Thompson.

Program vode Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja. Nastupaju Zaprešić Boysi i Hrvatske Ruže.

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratite uživo na RTL Televiziji od 16.30 sati, streaming platformi Voyo i portalu net.hr.