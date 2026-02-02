Plenković o rukometnoj reprezentaciji: 'Vlada nije htjela dopustiti ponor između naroda, sportaša i domoljubnih pjevača'

Nakon sjednice HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Plenković je uvodno istaknuo da se na sjednici razgovaralo o "nevjerojatnim zbivanjima" u proteklih nekoliko dana, vezanih uz aktivnosti Vlade, stranke i Sabora. Podsjetio je da je izglasan novi ministar financija Tomislav Ćorić te je zahvalio saborskim zastupnicima na podršci. Spomenuo je da je Hrvatska sve bliže članstvu u OECD-u. Podsjetio je i na dolazak europskih "pučana" u Zagreb.

"Pokazali smo da je HDZ respektabilan i ugledan član, stranka koja je najdulje u kontinuitetu da obnaša rad vlade, nitko od kolega nema toliki staž i naravno, s rejtingom skoro na 29% - malo koja sestrinska stranka ima takvu podršku birača u njihovim državama", istaknuo je Plenković. Rasprave su bile sadržajne, dodao je te naglasio da je održan velik broj bilateralnih sastanaka te da su svi razgovori bili korisni i u interesu RH.

"Prošlog tjedna imali smo i važan sastanak u Tuheljskim toplicama. Program razvojni za sjever smo temeljito raspravili s pet sjevernih župana", istaknuo je premijer. Nastavak je to rasprave o novom zakonu o regionalnom razvoju, koji sada dobiva novu dimenziju kroz Savjet za jadransku Hrvatsku i za središnju Hrvatsku. Tako će se još bolje kanalizirati proračunska sredstva.

Premijer je izrazio i zadovoljstvo postignuto na razgovoru sa sindikatima državnih službi, a što će se primijeniti i na sve službenike u javnim službama, o čemu će ministar Piletić nastaviti razgovarati.

Napokon, dotaknuo se rukometne reprezentacije.

"Jutros smo primili reprezentaciju, čestitali im neposredno, iskazali divljenje da u tako snažnoj konkurenciji ostvaruju rezultate. S obzirom da se saznalo da je došlo do otkazivanja dočeka, kad smo shvatili što se događa, jutros smo odlučili preuzeti organizaciju dočeka", rekao je.

Podsjetio je da je lani na dočeku rukometaša pjevao Thompson. "Nemam dojam da je bilo ekscesa, njegova pjesma postala je himna rukometaša no ovaj put je grad Zagreb, za razliku od lani kada je vlada snosila 50% troškova, nije uopće kontaktirao Vladu što je nama bilo neobično. Smatrao sam da je sve uredu međutim, vidjeli smo da je taj okvir zagrebačke skupštine - za koji uopće ne vidim da se krši pjevanjem gospodina Thompsona - pjesme nisu u suprotnosti s onim što je zagrebačka skupština odlučila ali oni su a priori podnijeli da je to kršenje, a toga nema - Vlada nije htjela dopustiti ponor između naroda, sportaša i domoljubnih pjevača", rekao je Plenković.

Uskoro više...

Ranije danas

Podsjetimo, Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček počinje danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu. Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka", priopćili su iz Vlade, nakon čega su uslijedile burne reakcije oporbe.

Hoće li premijer sve to komentirati, ostaje za vidjeti.